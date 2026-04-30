Colas en Adidas por las zapatillas en verde menta que son tendencia en 2026: bonitas y resistentes al desgaste

Numerosas tiendas han vuelto a llenarse de colas en varias ciudades, una escena que ya se ha hecho habitual cuando Adidas lanza uno de esos modelos que todo el mundo quiere. Esta vez, las protagonistas son unas zapatillas en tono verde menta que están marcando tendencia en 2026. La marca ha vuelto a dar en el clavo con un modelo que, sin ser llamativo a primera vista, ha conseguido convertirse en uno de los más buscados del momento.

Hablamos de las Adidas Longridge SPZL, un lanzamiento que ha generado bastante expectación tanto por su estética como por la forma en la que se ha puesto a la venta. No es un producto que se encuentre fácilmente en cualquier tienda o en grandes cantidades, lo que ha hecho que muchos compradores se animen para no quedarse sin su talla. Con un precio de 130 euros, estas zapatillas se sitúan en ese punto en el que la gente no solo compra por necesidad, sino también por gusto y porque saben que es un modelo por ahora bastante exclusivo.

Detrás de su éxito hay varios factores, pero uno de los más claros es su diseño. La línea Spezial de Adidas lleva tiempo recuperando modelos clásicos y dándoles un aire actual, y estas Longridge siguen esa misma idea. Mezclan materiales como piel y ante con detalles más modernos, dando como resultado una zapatilla que aguanta bien el uso diario sin perder su estilo. No son solo bonitas, sino que también están pensadas para durar.

Las Adidas Longridge SPZL marcan tendencia

El color ha sido clave en todo esto. El verde menta encaja perfectamente con lo que se está viendo esta temporada: tonos suaves, claros y fáciles de combinar con ropa de primavera y verano. Es un color que no cansa y que aporta un toque diferente sin ser demasiado llamativo, algo que muchos buscan ahora mismo. Por eso no es raro verlas tanto con vaqueros como con chándal o incluso en looks algo más cuidados.

El efecto contagio ha hecho el resto y ha conseguido que el modelo gane todavía más popularidad en muy poco tiempo, hasta el punto de que muchos lo comparan con otros éxitos recientes de la marca. Al final, cuando algo empieza a repetirse tanto en internet, termina despertando la curiosidad de mucha más gente. Hay quienes las compran con la idea de usarlas desde el primer día, mientras que otros las ven como una pieza especial dentro de su colección.

Las conversaciones giran en torno a tallas, combinaciones de ropa o si merece la pena esperar tanto tiempo por ellas. Lo que está claro es que este tipo de escenas dicen mucho de cómo funciona hoy la moda urbana. No se trata solo de sacar un producto bonito, sino de crear expectación y conectar con lo que la gente quiere en ese momento. Y en ese sentido, Adidas ha vuelto a acertar con unas zapatillas que, sin hacer demasiado ruido al principio, han acabado convirtiéndose en uno de los fenómenos del año.