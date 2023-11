La aventura sexual de una conocida colaboradora de televisión de nuestro país ha traspasdo fronteras. Hasta la prensa inglesa, concretamente el diario sensacionalista The Sun, se hace eco de la noche de pasión de esta trabajadora de Telecinco con dos conocidos futbolistas, un episodio subido de tono que ella ha misma ha detallado en una nueva aparición en el programa Fiesta, presentado por Emma García.

La protagonista de esta historia no es otra que Amor Romeira, influencer ex de Gran Hermano y otros realities. Fue ella misma la que contó los detalles de su experiencia sexual con un futbolista a través de sus redes sociales, sorprendiendo a todos porque desveló que lo acabó echando de su casa por ciertas actitudes demasiado agresivas, como darle un mordisco. Una Amor Romeira que viendo la repercusión que había tenido esa noticia, decidía regalar una nueva anécdota a su programa de Telecinco.

«Una vez cuando vivía con Iván -colaborador de ‘Fiesta’-, había un grupito de futbolistas. Yo me estaba liando con uno, pero él y otro eran como un inseparable. Entonces les dije que se vinieran los dos a mi casa. Yo estaba en la parte de arriba con los dos, pero a mí solo me interesaba uno», empezaba contando la colaboradora en Telecinco.

«Yo esperaba que el otro se durmiera para poder hacer mis cositas con el que me interesaba, que era hablar de una forma más íntima. En esto que estoy hablando con el que me interesa, se despierta el otro y dice: ‘¿Qué estáis haciendo?’. Yo digo que hablando y me suelta que él también quiere hablar y le digo, sin cortarme, pues habla con la pared», finalizaba Amor Romeira su nueva historia de amor con dos conocidos futbolistas a la vez.

Echó de casa a un futbolista

Días antes, la canaria había desvelado una historia todavía más curiosa. «Salí de fiesta por Madrid y conocí a un grupo de futbolistas que habían venido de fiesta. No voy a decir el equipo, pero sí la comunidad. Eran de Galicia», explicaba la joven en su cuenta oficial. «Surgió el deseo. Uno de ellos me gusto mucho y le dije que se viniera a casa», añadía.

Sin embargo, todo se torció cuando llegaron al domicilio de Amor. Ella empezó a ver cosas que no le gustaban. «Llegamos a mi casa y me encantaba porque era muy pasional. Muy de besos así como de te tiro al sofá y te miro con cara de me muero por ti. Pero empezó a subir de nivel y ya eran tirones del pelo, y azotes…», relataba. «No quiero una paliza», le dijo, y él le pidió disculpas. Continuaron intimando, pero no por mucho tiempo: «Obvio me estaba gustando mucho. Él era espectacular, un cuerpazo. Se notaba que me tenía ganas, me lo decía…De repente, se viene arriba y me mete un mordisco en la cara, pero como si un pit bull fuera. Bueno, cómo me puse. ¡Lo eché de mi casa!», recordó.