Oda al fútbol en el Etihad. Manchester City y Liverpool igualaron a dos tantos en un partido de altos vuelos que deja la Premier como estaba, a una diferencia de un punto entre dos de los equipos más en forma del mundo. El equipo de Guardiola se adelantó en dos ocasiones gracias a los goles de De Bruyne y Gabriel Jesús y los reds igualaron gracias a Jota y Mané.

Después de que Guardiola catalogara a Klopp como el mayor rival de su carrera, el Manchester City achicó al City desde el primer segundo. Si ante el Atlético de Madrid convirtió el juego en monótono ante una línea de 5-5 impuesta por Simeone, ante el conjunto red arrancó en modo apisonadora con una verticalidad extrema y tuvo su premio a los cinco minutos. Kevin De Bruyne disparó desde la frontal, la bola tocó en un defensor del Liverpool y se fue a besar la red. Tuvo fortuna pero el gol era el resumen perfecto de lo que se estaba viendo: el Manchester City estaba arrasando en el césped.

Uno de los grandes debes de Guardiola es la firmeza defensiva de sus equipos y esto es un motivo para la esperanza para el Atlético de Madrid el próximo miércoles. En plena oleada ofensiva del Manchester City, el Liverpool obró una contra que acabó con el balón en los pies de Diego Jota que a placer dentro del área hizo el tanto del empate. El partido estaba cumpliendo con las expectativas: a día de hoy no se puede ver un mejor fútbol sobre el planeta tierra. Eso sí, aquí no hay nadie invencible.

El gol del Liverpool no mermó la moral de un Manchester City, que lejos de irse a la lona, siguió mandando golpes al mentón del equipo de Klopp que no hacía más que esquivarlos. Hasta que llegó Gabriel Jesús, que no era titular desde el pasado mes de enero, para poner el segundo pasada la media hora de partido. El equipo de Guardiola merecía la victoria y pudo marcharse a los vestuarios con una renta mayor. En la primera parte sólo había existido un equipo y vestía de celeste.

El Liverpool resiste.. y Mané empata

Todo hacía prever un derrumbe del Liverpool pero nada más echar a rodar el balón en la segunda mitad, Salah dio un pase genial a Mané para que el senegalés hiciera el empate en el Etihad. El Manchester iba a tener que sudar sangre para ganar a un Liverpool que se había defendido como gato panza arriba durante 45 minutos y seguía vivo en un partido que quilates.

Pudo cambiar los designios del partido Gabriel Jesús pero después de hacer magia en el área su disparo lo sacó Van Dijk bajo los palos. El delantero brasileño estaba siendo un peligro constante para un equipo de Klopp que amenazaba el área rival cada vez que cruzaba el centro del campo. Al partido le faltaba una decisión del VAR y esta llegó para invalidar un gol a Sterling. De Bruyne filtró de maravilla y el inglés atacó el espacio para plantarse ante Alisson y batirlo sutilmente. Pero no valió porque estaba adelantado por milímetros. El partido continuaba.

Y finalmente no hubo drama para nadie. Quizá algo más de desazón para un Manchester City que buscó el tercero hasta el final y a punto estuvo de llevarse el premio pero Mahrez falló en el último segundo en un mano a mano ante Alisson. City y Liverpool empataron en toda una oda al fútbol que deja la Premier como estaba. Todo está en un punto.