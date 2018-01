Froome alegará fallo en sus riñones para defender su positivo por salbutamol

Chris Froome dio positivo por salbutamol durante la pasada Vuelta a España. El ciclista británico aseguró que lo usaba porque padece de asma. En estos momentos se encuentra preparando su defensa para demostrar por qué se produjo esta anomalía. Según informa el diario francés L’Équipe, el cuatro veces campeón del Tour de Francia alegará que le fallaron los riñones y el hígado a la hora asimilar la sustancia y no la pudo liberar hasta el día que dio positivo.

Hace un mes que se conoció la noticia que dejó helado al mundo del ciclismo. Algunos no se podían creer que le hubieran sancionado por esa sustancia, necesaria para los asmáticos. Ahora el británico tiene que preparar su defensa para intentar demostrar su inocencia y no ser desposeído de su última y única Vuelta a España.

Con esta defensa, el entorno de Froome descarta la hipótesis de una posible deshidratación. Una vez presentada su teoría, ésta sería analizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), ya que cuentan con un especialista en casos renales que será quien analice si la historia del ciclista británico es cierta o no.

Sin embargo, según relata el ciclista francés Romain Bardet en L’Équipe, las posibilidades de que le absuelvas son escasas: “Me cuesta mucho imaginar que un corredor con esa dosis de salbutamol pueda ser absuelto. Entonces, ¿para qué los umbrales? Tendría que darse un enorme avance científico en unos pocos meses… La jurisprudencia constata que los corredores cazados en esto han sido condenados. Si no sucede lo mismo en el caso de Froome, yo si fuera Ulissi u otros me plantearía preguntas”.