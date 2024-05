Casemiro estalla en la Premier League: «Las críticas son una falta de respeto»

Casemiro ha explotado ante todos y cada uno de los que le han criticado esta temporada por su bajada de rendimiento sobre el césped. El año pasado, en su debut con la camiseta del Manchester United, el centrocampista brasileño recibió todo tipo de halagos al considerarse uno de los mejores fichajes de la última década en Old Trafford. Pero este curso todo ha cambiado y el ex del Real Madrid ha sufrido alguna lesión que le ha ralentizado el crecimiento en el equipo inglés.

«Las críticas forman parte del fútbol, y siempre estoy muy tranquilo, sobre todo con las críticas. Cuando es una crítica constructiva, siempre es bienvenida. Especialmente en el fútbol, cuando llevas 10 años jugando a alto nivel y bajas un poco el nivel, las críticas siempre van a llegar», comenta el futbolista del Manchester United.

«Fui considerado uno de los mejores fichajes de la Premier League la temporada pasada, ¿y ahora ya no valgo nada? Las críticas son una falta de respeto. Así que cuando se falta al respeto, entonces es preocupante, y yo tampoco tengo que respetar eso», añade Casemiro.

Y es que el pasado 6 de mayo, el centrocampista brasileño no tuvo su mejor actuación ante el Crystal Palace, donde cayeron derrotados por 4-0. El ex del Real Madrid estuvo en la diana de todas las críticas y él mismo se pregunta qué ha ocurrido respecto al año pasado. «Miras hacia el final de la temporada pasada, el equipo estaba jugando bien y había muchos comentarios positivos. ¿Y qué pasó?», se pregunta Casemiro. «Desde el momento en que te sientes faltado al respeto, no me parece bien. Es entonces cuando pierdo el respeto por esa gente»

En una entrevista para Sky Sports antes del último partido del fin de semana donde se cerró la Premier League, Casemiro habla de su estado físico: «Me siento muy bien, muy bien. Estoy muy bien, me siento sano, con energía y la misma mentalidad que siempre tuve».

Casemiro y la edad

«Supongo que la gente acaba hablando del factor edad, pero está demostrado. Recientemente, nuestro amigo Thiago Silva, con 39 años, vino aquí y demostró que sí se puede jugar. Los anteriores ganadores del Balón de Oro lo ganaron con 34 años», se defiende el brasileño. «En el Manchester City está Kevin De Bruyne. Salah en el Liverpool. Creo que la edad no es un problema, no es un factor, sino saber analizar el juego y saber todo lo que sucede en torno al juego», añade.

Para terminar, Casemiro declara su estado de felicidad en Manchester después de dejar su etapa glorioso en el Real Madrid: «Pero estoy bien, estoy feliz, vivo cada día que puedo jugar aquí. Como suelo decir, el Manchester United me dio lo que quería. Esta alegría de poder disfrutar del juego, disfrutar de la Premier League. Estoy feliz de estar aquí en el Manchester United y disfrutar del juego».

«Creo que tuvimos más de 60 o 70 lesiones», lamenta. «Nunca había visto esto en mi vida. Y, sin duda, mi temporada está lejos de ser la mejor, pero tuve una gran lesión, que me iba a mantener alejado inicialmente durante un mes y medio. Esto cambió a tres meses. Cuando tienes tantas lesiones es difícil. Es difícil pensar en ganar una Premier League».