Carvajal: «El Bernabéu es un escenario idílico para luchar contra el racismo»

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la previa del encuentro que enfrentará a España y Brasil en el estadio Santiago Bernabéu. El lateral derecho del Real Madrid, fijo para Luis de la Fuente, será titular contra la pentacampeona del mundo.

Carvajal comenzó hablando sobre el racismo: «Es un escenario idílico para luchar contra el racismo. Vinicius no nos habla de esto, es incómodo». «No creo que España sea un país racista. Tenemos un país de integración altísimo. Desgraciadamente, hay gente que va al fútbol de descargar su rabia y es una pena. Ojalá que esa gente no entre a los estadios», añadió.

Sobre su regularidad con España fue claro: «Ojalá que no me lesione, claro. Esta temporada he podido disfrutar de todas las listas. Tenemos un grupo de jugadores que pueden estar en la Eurocopa y cuando hay un contratiempo vendrá otro». Eso sí, dejó claro que no se siente titular: «Yo estoy aquí para sumar desde el prisma que me toque. Todos queremos conseguir los campeonatos y los campeonatos se ganan remando todos en la misma dirección».

Carvajal habló de las opciones de España de ser campeona de Europa: «Es una de las candidatas para ser campeona de Europa. El ejemplo fue Italia». Además, explicó como defender a la delantera brasileña: «Tengo que sacar todas las armas posibles para frenarlos y creo que les va a costar. Tenemos una selección muy buena. Ante un jugador como Vinicius es complicado. Hay que estar cerca de él». «Es un España-Brasil y es algo fantástico. Lo tomamos como una final. Hay que hacer un gran partido y ganarles», continuó.

También destacó a Cubarsí: «Hay que darle la enhorabuena. No desentona para nada y claro que puede estar en la Eurocopa. Jugadores muy jóvenes que tocan la absoluta y están dando el nivel. No hay que mirar la edad»,

Sobre le peligro de lesión en estos partidos, fue contundente: «Te puedes lesionar más entrando flojo que fuerte. Es un amistoso, pero a este nivel de dos selecciones grandes será de máxima exigencia. No me voy a guardar nada».

«Me sorprendió mucho para bien. Los que estábamos dentro no dudábamos de su juego. Con tanta crítica, estando en el Real Madrid, no muchos se ha sobrepuesto a eso y yo lo he visto. Ahora es uno de nuestros líderes», finalizó hablando sobre Vinicius.