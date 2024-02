Carlos Sainz intuía la traición de Ferrari: «Ya sabía varias cosas…»

«Estoy bien, es cierto que han sido dos semanas muy intensas para todos en casa, en Maranello, pero yo me centro en la preparación de esta temporada que es muy importante para Ferrari. Yo siempre intento buscar un nivel de presión alto. Hay que sentirse presionado y con estrés, hay que estar nervioso ante una carrera de Fórmula 1, cuando haces una salida o una vuelta de clasificación», confirmó.

«A partir de ahí tengo mis técnicas para afrontar esos niveles de presión. No me gusta ir a carreras demasiado relajado, noto que me falta algo de exigencia. Por eso en los entrenamientos busco eso. Este año, como en los nueve anteriores, es el año más importante de mi carrera. Afronto todos así. Y más en Ferrari», añadió Carlos Sainz sobre el tema Hamilton.

Posteriormente, en declaraciones a Sky Sports reconoció que no le «decepcionó» que la escudería de Maranello no le renovara el contrato, ya que estaba «preparado para futuros cambios». «Al vivir Ferrari desde dentro, ya sabía varias cosas. Como dije, sin embargo, no quiero pensar en nada más que en cómo darlo todo esta temporada para Ferrari», insistió.

«En mi carrera siempre he dado pasos hacia adelante, mejorando cada año. Esta será siempre mi filosofía, lo volveré a hacer este año, en 2024 cumpliré 30, pero me siento más joven y motivado que nunca. Ciertamente, no es la mejor sensación para empezar la temporada, pero en el momento en que me ponga el casco en Baréin y salga a la pista, la única sensación que sentiré será el deseo de ir rápido, con el objetivo también de ganar el Mundial», agregó sobre su situación.

Tras un año de trabajo e ilusión, CS55 Racing ya es una realidad! Estoy encantado de presentar este proyecto de la mano de OTK Kart Group, con quien competí cuando era pequeño! Ganas de verlo en pista! 👉🏼https://t.co/ZJMtZbVEIR pic.twitter.com/xov0bgSpeQ — Carlos Sainz (@Carlossainz55) February 5, 2024

Su nuevo equipo de karting

OTK Kart Group es líder mundial en el campo de los karts de competición y cuenta con 40 años de experiencia en diseño, creación y comercialización de chasis, motores y accesorios. El madrileño representó a las marcas del OTK Kart Group en su etapa en los karts y también corrió para el equipo oficial, Tony Kart Racing Team. Entre los resultados prestigiosos que consiguieron juntos, destacan las victorias en el Campeonato CIK-FIA Asia-Pacífico de 2008 y la Mónaco Kart Cup de 2009 en la categoría KF3, así como el título de subcampeón en 2009.