Carlos Alcaraz: «A veces los nervios te superan»

Carlos Alcaraz compareció ante los medios de comunicación tras revalidar su triunfo en el Mutua Madrid Open, donde venció al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets. El tenista murciano se mostró muy satisfecho por la conquista del Master 1000 madrileño y, tras un partido de mucho sufrimiento, vuelve a reinar doblemente en España.

Sufrimiento

«Hoy he disfrutado a ratos. Otros he sufrido más que disfrutado. Es lo que toca vivir, Hay veces que los nervios entran en juego y te superan. Aún así, he disfrutado más que sufrido hoy».

Agresividad de Struff

«Al final hay que estar ahí todo el rato. Es un jugador muy agresivo y sabía que me iban a venir bombas. Aún así yo me adapto muy bien a las condiciones del rival y del día. Tenía que enfocarme en mí mismo y en mi nivel y olvidarme del rival».

Golpes que salen del corazón

«¿Los golpes? Hay golpes que se entrenan, pasamos muchas horas en pista, pero hay otros que salen de dentro. Aquí me salen y eso es lo que intento. Mi entrenador me dice que haga magia y en los momentos complicados es lo que te sale de dentro».