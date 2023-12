«Te hemos echado de menos, Rafa…». Tres años después de su última presencia y coincidiendo con la que puede ser la temporada final de su carrera deportiva, el Trofeo Conde de Godó anunció hace unos días que contará con la presencia de Rafael Nadal entre los contendientes al torneo. El tenista español no quiere perderse la cita en su ‘casa’, el club por el que competía y en un torneo en el que ha ganado hasta en 12 ocasiones, como tampoco el Open de Australia, su primer gran reto del año o, por supuesto, la insólita doble cita con Roland Garros, Juegos Olímpicos incluidos. Estos son los torneos que Rafa Nadal tiene marcados en rojo para 2024.

Por el momento, sólo han sido Brisbane, el Open de Australia y el Barcelona OpenBanc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, que se disputará del 13 al 21 de abril en el RCT Barcelona, los que han confirmado la presencia de Rafa Nadal en sus pistas, además de la exhibición, ‘El Slam de Netflix’, que medirá a Nadal con Carlos Alcaraz en Las Vegas en marzo, pero hay otras competiciones que no se entienden sin Nadal entre sus jugadores inscritos y que, salvo sorpresa o lesión, contarán con la leyenda del tenis mundial.

Camino de los 38 años, que cumplirá el próximo 3 de junio, Rafa Nadal afronta una temporada especial a todas luces, la de su regreso tras una retirada temporal causada por las lesiones, en concreto por una dolencia mayúscula en el tendón del psoas ilíaco, y la que puede ser también la última en su carrera deportiva. Así lo desliza, sin asegurarlo en ningún caso, el propio tenista balear, quien a su vez tiene claro que si vuelve al tenis es para competir al máximo de sus posibilidades y para disfrutar en los torneos que considera como sus predilectos.

Primera parada: Australia

Comenzamos por la primera parte del calendario, la que está asegurada, y que llevará a Rafa Nadal a volar a Oceanía, donde disputará dos citas, relevantes por diferentes motivos. La primera, más modesta en lo que respecta a la entidad del torneo, es el ATP 250 de Brisbane, que sin embargo acumulará expectación como pocas citas en el año, precisamente por ser la del regreso de Nadal al tenis tras la baja por lesión más prolongada de su carrera deportiva.

Rafael se probará en Brisbane, donde jugará del 31 y –máximo– hasta el 7 de enero, antes de volar a Melbourne, lugar en el que cerrará el círculo maldito que se abrió el 18 de enero de 2023 con su fatídica lesión. El Open de Australia es el primer gran reto de Nadal en 2024, y al que, si bien probablemente algo corto de forma, llegará con ilusiones renovadas de hacer un buen papel, teniendo siempre en cuenta que su ranking le cruzará, probablemente, pronto con algún favorito al título.

Rafa Nadal, atendido de la lesión sufrida en el Open de Australia. (Getty)

Estados Unidos y el añadido de Las Vegas

Por el momento, más allá de los dos torneos en Australia ya mencionados y el Godó, no hay confirmación oficial de la presencia de Nadal en alguno más ni de su calendario, pero todo hace indicar que el tenista balear podría hacer un parón competitivo tras el Open de Australia, y podría regresar directamente en competición ATP en el Masters 1000 de Indian Wells. Este torneo es especial para Rafa, que lo ha ganado en tres ocasiones y donde fue finalista en 2022. No se le espera, en principio, en el Masters 1000 de Miami, al que ha renunciado ya en otras ocasiones.

Antes de estas dos citas y su presencia o renuncia, donde sí estará Nadal es en Las Vegas, donde disputará el 3 de marzo un partido de exhibición frente a Carlos Alcaraz, producido por Netflix.

Here? … Announcing The Netflix Slam 🎾 live at Michelob ULTRA Arena in Las Vegas! Join me, @CarlosAlcaraz, and many more on March 3rd. #TheNetflixSlam @MGMResortsIntl @netflix pic.twitter.com/GM7xcTc8g5

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2023