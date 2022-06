Sergio Busquets, capitán de la selección española, tomó la palabra antes del duelo que enfrentará en Ginebra a Suiza y España. El jugador del Barcelona, que superó a Xavi en número de internacionalidades ante Portugal, no fue titular frente a la República Checa, pero ante los suizos regresará al equipo.

Críticas a Eric

“Conociendo a Eric seguirá igual. Es una persona muy tranquila que lo que le importa es lo que pase dentro del terreno de juego. Es un grandísimo jugador y compañero. Es el proceso de estar en una selección y un club top. Esto es fútbol y hay que crear debates. Todos tenemos que mejorar y él que es muy joven también”.

Regreso de Piqué

“No lo sé, pero tampoco lo diría. Tiene que decidir él y cuando lo haga será uno más para poder entrar en la lista. Si viene o no quedará en manos de él, pero antes se tendrá que posicionar”.

Audios de Rubiales

“No nos afectan. Venimos a jugar y entrenar. Estamos al margen independientemente de la repercusión que tiene. Conozco a Rubiales y sé como es como persona. No tendrá que dar ninguna explicación. Nosotros estamos centrados en el partido contra Suiza”.

Vicente del Bosque

“Le he estado muy agradecido por todo. Soy una persona fuerte mentalmente. Me lo tomé de la mejor manera y supe separar lo que era justo e injusto”.

Normalidad

“Se ha juntado todo. Parece que cada vez hay más partidos. No sé cómo quedará, quieren hacer más competiciones, por lo que va a ser difícil. Nos gustaría que todo fuese como antes, con un calendario más responsable y que entre todos decidiéramos”.

Repetir en rueda de prensa

“Me han dicho que me echabais de menos. Me toca hacer este papel y no tengo problema”.

Gavi

“Fruto de su juventud y su inocencia es así, descarado. Poco a poco irá evolucionando como jugador. No le veo cosas de otros compañeros, le veo diferente. Le falta mucho el juego de posición que muchas veces hemos hecho. Es muy joven y tiene que aprender mucho. Tiene un talento natural que es enorme”.

Momento de España

“Cada una es diferente y difícil de comparar. En este corto tiempo hemos tenido muy buenas experiencias como la Eurocopa o la Liga de Naciones. Hemos sido muy buen equipo, difícil de ganar y sí es verdad que en algún momento nos ha faltado ese acierto. En las anteriores éramos un equipo menos fuerte. Dependerá del momento y hay que centrarse de lo que viene. En mi caso tengo que aprender de eso, que me ha tocado un poco de todo”.

Suiza

“He jugado mucho contra ellos. Es un equipo de nivel y siempre nos lo han puesto difícil. Será duro e intentaremos mejorar lo que hemos estado haciendo. Es muy importante conseguir la primera victoria”.

Renovación

“He escuchado que se dicen muchas cosas, pero no ha pasado ni una cosa ni la otra. Estoy centrado aquí y cuando vuelva no sé lo qué me dirán. Me gustaría que me lo dijeran a mí y no que me entere por otro lado”.

Rebaja salarial

“No nos han propuesto nada. A mí no me molesta nada. Es parte del juego. Siempre estoy dispuesto a ayudar y a encontrar la mejor solución para todo. Soy así, siempre lo he hecho así y he salido del fútbol base del Barcelona. No soy ningún problema, ni mucho menos”.