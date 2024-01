Conmoción en Brasil. Joao Paulo de Castro, ex futbolista carioca, lleva tres meses prófugo y está en busca y captura porque se le acusa de matar a guardia de seguridad durante el atraco a una sucursal bancaria en Franca (Brasil). Según el periódico O Globo, la Policía Civil brasileña identifica a Joao Paulo de Castro como el principal sospechoso de disparar y causar la muerte de Adriano Costa el 10 de octubre de 2023. Costa recibió un disparo en la cabeza y falleció instantáneamente.

Otro guardia de seguridad resultó herido en el pecho, pero sobrevivió gracias al chaleco antibalas que llevaba puesto. De la banda de atracadores, dos miembros ya han sido detenidos, mientras que los dos considerados fugitivos son el ex futbolista de 40 años, reconocido por otro guardia de seguridad, y el cerebro detrás del mortal atraco.

A morte de vigilante de banco baleado durante uma tentativa de assalto completou 2 meses neste domingo (10), em Franca. Pela primeira vez desde o dia do crime, a esposa da vítima falou com o jornalismo da Record e pediu justiça.#CidadeAlertahttps://t.co/yr2iDPRwU2 — Record Interior SP (@recordintsp) December 12, 2023

Joao Paulo de Castro, quien se desempeñó como centrocampista y defensa en equipos de la región de Sao Paulo, tuvo destacadas participaciones en el Guaraní de Campinas y el Votoraty de Votorantim, logrando el título de la Serie C del Campeonato Paulista en 2009 con Fernando Diniz como entrenador, quien posteriormente sería seleccionador de Brasil. De Castro se retiró del fútbol en 2017 a los 34 años debido a una lesión en la rodilla. A lo largo de su carrera, también jugó para el Osasco Audax, Guaratinguetá, Santo André, Atlético Sorocaba, Mirassol y Gama.

La familia pide justicia

Lêda Costa, esposa de Adriano, el vigilante fallecido, habla sobre la dificultad de la familia para asimilar el crimen y pide justicia para los responsables, entre ellos el ex jugador. «Ha sido muy difícil para nosotros, hasta el día de hoy no puedo aceptar como fue, fue cruel lo que le hicieron a mi marido. Él no merecía esto, ningún ser humano merecía esto. Espero que se haga justicia y hasta ahora no la hay. Espero que se haga justicia en la Tierra, si no, se haga la voluntad de Dios», dijo.

Adriano patrullaba el techo de la sucursal bancaria cuando se encontró con dos delincuentes armados. Las cámaras de seguridad registraron parte del intercambio de disparos y en Brasil se han publicado imágenes del asalto, que terminó de la peor forma posible. El vigilante recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar de los hechos, mientras que los asaltantes se marcharon con el arma del guardia.

El otro miembro seguridad también recibió un impacto de bala en el pecho, pero por suerte le salvó su chaleco antibalas. Una mochila de los delincuentes con agua, comida, un teléfono móvil y pertenencias fue encontrada por los policías en el área interna de la dependencia. El lugar del crimen fue sometido a peritajes forenses y el material fue incautado, pero por ahora Joao Paulo de Castro sigue fugado y en busca y captura.