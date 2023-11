Brutal batalla campal entre ultras de la Real Sociedad y Benfica antes del partido de Champions

Brutal la pelea vivida este miércoles entre ultras de la Real Sociedad y el Benfica antes del partido correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. La batalla campal fue multitudinaria y se produjo en los aledaños del Reale Arena en San Sebastián. Otro episodio más en el que los violentos siguen ensuciando el fútbol con unos altercados realmente graves.

Las imágenes son impactantes, ya que los radicales iban armados con sillas, petardos y bengalas. Por eso, la Ertzaintza ya ha detenido al menos a tres ultras en dichos incidentes llevados a cabo en las inmediaciones de Anoeta antes del partido de Copa de Europa entre vascos y portugueses. Todo sucedió cuando los aficionados de la Real estaban tomando algo en la plaza Armerías, el lugar donde suelen encontrarse normalmente en las horas previas a los partidos. En ese momento, 50 o 60 ultras encapuchados del Benfica irrumpieron por la calle Aragón.

Los altercados se extendieron a la plaza Ferrerías y a la Avenida de Madrid, y ahí se produjeron lanzamientos de bengalas, de sillas y agresiones con palos a fieles del equipo txuri-urdin. Seguidamente, este grupo de ultras portugueses huyó por la calle Isabel II. En el momento de la ofensiva, la Ertzaintza no se encontraba en esa ubicación, aunque según informan desde medios locales, no tardó demasiado en llegar. La Policía intervino con cargas y detuvo al menos a tres personas, aunque no se conoce a qué afición corresponden los detenidos.

La Real se puede meter en octavos

La Real se enfrenta al Benfica en el Reale Arena este miércoles a las 18:45 horas con la clara intención de sumar tres puntos que les acerque a los octavos de final de la Champions. Un triunfo podría meter a los de Imanol Alguacil de forma matemática, pero es cierto que dependerán del choque que se jugará posteriormente entre el Salzburgo y el Inter de Milán.

Los donostiarras lideran su cuadro y un triunfo ante el conjunto lisboeta, que no está cuajando una buena actuación en esta competición, acercaría al equipo dirigido por Alguacil a los octavos de final. Este encuentro será un auténtico partidazo, ya que ambos conjuntos se juegan la vida en su interés de seguir jugando competición europea a lo largo de la temporada.

Dónde ver el Real Sociedad-Benfica

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión en exclusiva de todos los partidos de la Champions en España. Esto significa que el Real Sociedad-Benfica de la jornada 4 de la máxima competición continental se podrá ver por esta plataforma, más concretamente en directo por televisión en el canal Movistar Liga de Campeones, al cual habrá que estar suscrito.

Además, todos los hinchas que quieran gozar de este Real Sociedad-Benfica de la Champions también podrán verlo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Por otro lado, en OKDIARIO te ofreceremos la crónica y las noticias de todo lo destacable que suceda en este encuentro en el que el cuadro txuri-urdin se mide a los lisboetas.