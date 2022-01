Bernard Tomic ha dado positivo 48 horas después de denunciar durante su partido que estaba jugando con coronavirus. Durante el cambio de lado en el 2-1 del segundo set, el tenista australiano se quejó a la juez de silla que se encontraba mal y que tenía Covid pese a haber dado negativo en la prueba realizada antes del encuentro.

Durante el choque ante el ruso Roman Safiullin se le vio mareado, agotado y tomándose el pulso por momentos. Tanto es así que la juez de silla le dijo si necesitaba atención médica y fue entonces cuando Tomic dijo que estaba contagiado: «Estoy convencido de que tengo Covid. Te invito a cenar si no doy positivo en tres días, de otra manera me invitas tú a cenar».

Así de seguro se mostraba el tenista australiano que puso en duda los tests que realizan a los jugadores antes de los partidos. «No me puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitación. No hay pruebas oficiales de PCR».

48 horas más tarde Bernard Tomic dio positivo y ahora se encuentra aislado y con fuertes síntomas. Esta situación provoca que todos los contactos estrechos del australiano tengan que hacerse una PCR, incluido su rival, Roman Safiullin. El propio tenista reconocía a los medios locales que aún se siente «bastante mal». De esta manera, se une a Nick Kyrgios que también dio positivo por coronavirus hace unos días.

El positivo de Tomic pone en duda las pruebas que realiza la organización del Open de Australia a los tenistas para detectar los contagios. Así pues, el número 257 del mundo confirma su vaticinio después de caer ante el ruso por 6-1 y 6-4 en las rondas previas para obtener un billete para el primer Grand Slam de la temporada.