Valverde se pone chulo y acusa a Cuéllar de fingir: “Es un gol como un piano y le han atendido para el qué dirán”

Valverde atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona ante el Leganés y defendió el gol de Luis Suárez

Ernesto Valverde se mostró seguro de que el gol de Luis Suárez fue totalmente legal en la rueda de prensa que ofreció tras el encuentro que enfrentó al Barcelona y al Leganés en el Camp Nou. “Me ha parecido gol, qué voy a decir, cada uno lo ve desde su punto de vista, pero si el árbitro ha dado gol, será gol. Con el VAR no se acaba la polémica. Para mí es un gol clarísimo, como un piano de grande, no toca al portero, le han atendido y queda bien para el qué dirán… Siempre habrá polémica, seguirán las equivocaciones, hay que aceptar el error, eso no acabará con el VAR ni con un robot que arbitre”, aseguró.

También dio su punto de vista sobre el VAR en el arbitraje: “Nunca va a ser perfecto, es imposible que dos jugadores estén en una línea perfecta. Siempre habrá una discusión, el VAR elimina errores gruesos pero siempre queda margen para que cada uno barra para su terreno o para su terreno. Si aceptáramos todos los que dice el árbitro no hace falta VAR”.

Por otro lado, comentó la lesión de Dembélé. “Ha sido un pequeño esguince, vamos a esperar a mañana, espero que no esté demasiado tiempo”, comentó sobre la lesión del francés. El galo fue el mejor del Barça, autor del primer gol en una gran definición al palo, pero tuvo que abandonar el campo después de resbala de su piernas derecha y quedar algo clavado con la izquierda. Dembélé dejó su sitio a Malcom en el minuto 69.

Valverde también analizó el encuentro de su equipo: “Hemos estado bien en líneas generales, ellos se metían muy atrás, tenían las líneas muy compactas y nos resultaba difícil llegar con tanto tráfico al borde del área era complicado. Lo esperábamos, pero confías en que en algún momento pudiéramos salir de la presión y generar más peligro“.

Por último, habló sobre el estado de forma de Coutinho: “Está participando y siempre quiere el balón, pero a veces está más acertado que en otras ocasiones, estamos encantados con él y queremos que aparezcan”.