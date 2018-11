Guardiola sigue con la propaganda independentista: “El Barcelona debe jugar un papel importante en el procés”

Guardiola aseguró con su propaganda política que no se puede ser aficionado del Barcelona sin entender lo que sucedió en Cataluña

Pep Guardiola lo ha vuelto a hacer. El entrenador del Manchester City ha pregonado la propaganda independentista, esta vez, en la Universidad de Liverpool, donde el ex técnico del Barcelona aseguró que el club azulgrana debe jugar un papel importante en el proceso secesionista.

El Barcelona

“Por supuesto que el Barça debe jugar un papel importante en el procés. Es imposible entender el Barcelona sin saber lo que pasó en Cataluña en el pasado. Imposible. Entiendo que a veces estar en la directiva o siendo el presidente debes gestionar la situación, los poderes, etc. A veces no es fácil, pero no se puede negar que el Barcelona es muy importante con la identificación de nuestra lengua y nuestra cultura”.

El Barcelona en la Liga

“Creo que es lo de menos si el Barça pudiese jugar o no en la liga española. Si la sociedad toma una decisión ya se encontrará la solución. Al final lo que se decide en este referéndum es una forma en la cual la gente cree que vivirá mejor, o no. Yo no tengo la respuesta”.

Deporte y política

“¿Por qué las figuras políticas no nos podemos implicar en esto? Me refiero a cuando la gente relaciona deporte y política. Hace años, en Valencia, Hiddink paró un partido porque vio banderas nazis. Dijo que si no se retiraban esas banderas con esvásticas no jugarían. Por supuesto que utilizó su poder, pero este tipo de cosas están muy bien”.

Visita a los golpistas

“No sé si la Unión Europea lo está haciendo todo para velar por los derechos humanos. No soy abogado y no puedo hablar de eso. Tampoco soy político y nunca lo seré. Sólo soy un ciudadano y tengo curiosidad por saber cómo acabará todo. Esperemos que sea bien. Hace unos días fui a la cárcel, vi a los presos e hice una conferencia. Estuve dos horas y fue un momento emocionante. Pude ver cómo de injusto es que estén allí por expresar su opinión. Y están acusados por 25 años”.

España

“Cuando España juega un partido quiero que gane. Tengo muchos amigos en España y mi conexión con ellos es más fuerte que con otras naciones, como Inglaterra, Alemania, México o Qatar. Hay jugadores con España de los que fui entrenador y quiero lo mejor para ellos”.

Los medios

“La democracia no es votar cada cuatro años y ya está. La democracia hay que cuidarla, hay que estar ahí cada día, ser activista y estar presente. Los gobernantes tienen que ser controlados. En parte, por los medios, sobre todo por los públicos porque son los más fuertes. También la gente debe ser consciente y controlarlo”.