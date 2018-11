El Liverpool pone sus ojos en Dembélé

A Ernesto Valverde no le convence el francés y el club le dejaría salir

Ousmane Dembélé no ha tenido el impacto que deseaba el Barcelona ni él mismo en la Liga Española. El francés no ha cuajado con la elástica blaugrana desde que llegara a Cataluña la temporada pasada. No ha sacado a relucir ese potencial que sí sacó en el Borussia Dortmund y por el que el Barça pagó 105 millones de euros. Ahora los culés piensan en su salida y el Liverpool se ha fijado en él.

Según el diario inglés Express, el Liverpool está dispuesto a hacer un esfuerzo por hacerse con los servicios del extremo francés en el mercado invernal ante la falta de oportunidades que está teniendo y la posibilidad que abre el Barcelona de hacerse con él. No es la primera vez que el conjunto red se fija Dembélé, algo que ya hizo el pasado verano, pero en aquel momento se encontró con la negativa española.

Dembélé no ha terminado de encajar en los planes de Ernesto Valverde, que además ha visto cómo el galo ha descuidado en varias situaciones su puntualidad, algo que castiga y no permite el técnico culé. De momento, tan solo ha sido titular en siete encuentros ligueros, disputando un total de 11, con cuatro dianas. Fue titular tanto en la Supercopa de España ante el Sevilla (con gol) como en Copa del Rey ante la Cultural Leonesa, así como el choque de Champions League ante el PSV (con gol).

Insuficiente, aun así, para ganarse un sitio fijo en los planes de Valverde, que ni siquiera apostó por él con la lesión de Leo Messi, siendo Rafinha el elegido para ello. El Liverpool es ahora mismo es el candidato número uno para darle una salida a Dembélé que, de no hacer un gran desembolso por él, podría llegar a Anfield en forma de cesión este próximo mes de enero.