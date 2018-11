Luis Suárez: “Es lógico que estuviera lento y gordo después del Mundial”

Luis Suárez analizó la actualidad del Barcelona en una entrevista

Luis Suárez analizó la actualidad del Barcelona en una entrevista concedida a la cadena de radio de Uruguay Sport 890. Como sucedió en verano cuando se valoró la posibilidad de que Griezmann llegara al conjunto azulgrana, el charrúa se volvió a mostrar comprensible con la posibilidad de que el club busque un delantero centro para reforzar la plantilla. “Que el Barcelona busque un nueve es normal. Yo ya tengo 31 años”, aseguró.

Por otro lado, Suárez habló de las críticas que recibió al principio de temporada por su estado físico: “Uno es un profesional y al saber dónde está hoy en día tiene que convivir con la crítica y ser autocrítico cuando no está bien. Cuando me dijeron que estaba gordo y pasado de forma fue en un partido de Supercopa de España con Sevilla. Había empezado a entrenar un martes y jugamos un sábado. Obviamente iba a estar lento y gordo si venía de un mes de vacaciones después del Mundial. Después vas agarrando ritmo”.

Para finalizar, comentó los tres goles que le hizo al Real Madrid en el último Clásico: “En los últimos partidos, sacando los tres goles al Real Madrid, me venía sintiendo cómodo en el sentido de que venía ayudando al equipo y me sentía cómodo y contento. Eso te hace sentir tranquilo. Después, hacer goles o no, es un tema aparte. Siempre hay que convivir con la crítica y tampoco tengo que pensar que soy el mejor del mundo ahora con los elogios”.