Las notas del Barça en el Clásico: Luis Suárez hace de Messi y finiquita a Lopetegui

Luis Suárez fue la gran estrella del Barcelona con tres goles claves en la goleada en el Clásico ante el Real Madrid Jordi Alba y Coutinho también cumplieron con nota durante la primera mitad

El Barcelona superó al Real Madrid en un encuentro coral muy positivo por parte de los culés, que mostraron una superioridad total durante gran parte del choque ante los blancos. Destacó un Jordi Alba muy punzante y un Luis Suárez que dibujó un hat-trick decisivo.

Ter Stegen · Bien

Muy poca exigencia la que tuvo Ter Stegen ante los blancos. Poco pudo hacer en el tanto de Marcelo, con poco margen de reacción ante la cercanía del disparo del brasileño. Hizo la estatua ante un disparo de Modric con el 2-1 en el marcador. Pudo cambiar la historia…

Sergi Roberto · Notable

El lateral tenía la obligación de frenar las subidas de Marcelo, uno de los mayores peligros del Real Madrid, y no falló en su cometido. Estuvo muy atento y no cometió errores de bulto. En el 2-1 del brasileño, no le correspondía su marca. Con la salida de Semedo pasó al mediocentro y dio empaque a los culés con las asistencias a Luis Suárez en el 3-1 y el 4-1.

Piqué · Notable

El Piqué del primer tiempo no sufrió apenas y fue uno de los artífices de que el balón rodara con velocidad y con sentido para el dominio culé. Mucho más exigido tras el descanso. Estuvo rápido para taponar un par de acciones de los merengues, aunque perdió un par de marcas que pudieron preocupar

Lenglet · Bien

No fue el mejor partido del francés con la elástica blaugrana. Se le notó nervioso cuando su equipo promulgaba tranquilidad. Cometió una falta sobre Isco que podría haberse ahorrado al borde del descanso. No tuvo que lamentarse.

Jordi Alba · Sobresaliente

Jordi Alba parece estar mandando un mensaje a Luis Enrique. El lateral fue uno de los mejores del partido,. si no el mejor. Sus subidas por el lateral zurdo amargaron primero a Nacho, al que tenía desbordado y luego a Lucas Vázquez. Fue clave en el 1-0 de Coutinho, encontrando el hueco para darle el gol. Siempre llevó peligro.

Busquets · Bien

Sergi Busquets es uno de esos jugadores que rara vez baja del notable. Hace gran parte del trabajo sucio de este Barcelona y está en la sombra. Llevó la batuta y mantuvo el equilibrio de un Barcelona que perdió el norte en el segundo tiempo.

Rakitic · Notable

El de Rakitic fue uno de esos encuentros en los que saca a relucir su visión de juego. Se encargó de lanzar a sus compañeros con varios balones en largo. La acción del 1-0 nace de sus botas. Vio la amarilla antes del descanso tras cortar una contra de Isco que le exigió andar con cuidado el resto del choque.

Arthur · Notable

No fue un partido excelso del brasileño pero sigue dando signos que hacen pensar que puede ser jugador que encaje en el modelo culé y que haga carrera en las filas azulgranas. Tras salir del campo Coutunho, Valverde le colocó junto a Luis Suárez, con menos exigencia en labores defensivas. Dejó su sitio a Vidal en el 84′.

Rafinha · Notable

Es difícil cubrir el hueco tan basto que deja Leo Messi. El brasileño tenía ese encargo y simplemente cumplió. No tuvo una gran incidencia ofensivamente pero llevó a cabo la función de dar continuidad en el juego y ayudar en lo posible a Sergi Roberto en el costado de Marcelo. Fue el primer cambio de Valverde, dejando su sitio a Semedo.

Coutinho · Notable

La aportación de Coutinho para los intereses blaugranos se resumen en estar en el lugar indicado para el 1-0. El pase de Rakitic y el posterior de Jordi Alba fue el 90% del tanto. El brasileño empujó el esférico y sumó su cuarto tanto esta temporada en LaLiga. Dejó su sitio a Dembélé en el 74′ .

Luis Suárez · Sobresaliente

Luis Suárez, con un hat-trick, fue el auténtico quebradero de cabeza para la zaga del Real Madrid. El uruguayo los hizo de todos los colores. Se fabricó el primero con una pena máxima que provocó a Varane. En el segundo hizo un escorzo brillante para cabecear un buen centro de Sergi Roberto y en el tercero terminó de dejar en evidencia a Courtois, picándole el 4-1 tras plantarse solo ante él.

—

Semedo · Aprobado

Entró con el 2-1 y ayudó a frenar el ímpetu del Real Madrid en el segundo periodo. Secó a Marcelo y se permitió el lujo de asomarse hasta el área. Tiene físico de sobra para estar de ida y vuelta durante esos 20 minutos.

Dembélé · Notable

Solo dejó un pildorazo en el cuarto de hora que le otorgó Valverde. Se paseó ante Nacho con velocidad y colgó un balón al corazón del área que remataría Vidal.

Vidal · Sobresaliente

Un minuto llevaba Arturo Vidal en el campo cuando se encontró el caramelo de Dembéle en el corazón del área. El chileno entró con todo para cabecear y cerrar la goleada culé con ese 5-1.