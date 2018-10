El Barça se harta de Vidal: “Ha faltado el respeto a sus compañeros”

Al Barcelona le ha terminado explotando la bomba Vidal. Aunque existan voces del barcelonismo que intenten suavizar la situación, esquivando cualquier tipo de problema y asegurando que todo está bien, hay otras que no ocultan la preocupación y asumen que la actitud del chileno está lejos de la esperada o, al menos, de la deseada.

Así se ha encargado de reconocerlo una voz más que autorizada dentro del organigrama culé. Pep Segura, manager general del área de fútbol del Barcelona, pasó revista en una entrevista concedida para Sport, en la que reconoce que la situación con Arturo Vidal “es muy clara”.

“En primer lugar, demuestra que tiene una voluntad personal muy grande por servir y jugar en el Barcelona, por contribuir a que el Barça lo gane todo. Esa es la parte positiva”, comenzaba así su locución, lanzándole un capote al centrocampista, para luego destapar el problema: “La parte negativa es que si no tiene este cuidado que un profesional tiene que tener por respeto a los compañeros, al vestuario y al entrenador y las decisiones que tiene que tomar aunque no sea las que espera, hacerlas públicas en un club tan grande como el Barcelona y tantos grandes profesionales…”.

No acababa ahí Segura, que apostaba y hacía público que él “sabe que se ha equivocado y es una falta de respeto a sus compañeros y estoy convencido de que rectificará“. La hacía días después de que el chileno mostrara su descontento por no tener los minutos que desea por parte de Ernesto Valverde y tras su cacería “con los Judas”, algo que no ha sentado nada bien ni al propio técnico ni a sus compañeros, por no hablar de la repercusión en las altas esferas blaugrana.

Todo esto, sumado a la dinámica negativa de resultados que atraviesa el club en la peor etapa de Ernesto Valverde, no hace más que acrecentar el nerviosismo en las filas culés, que precisamente lo que buscan en estos momentos es tranquilidad para revertir la situación, no un polvorín que no haga más que avivar el fuego.