El VAR dejó retratado a Luis Suárez

Los aficionados tienen dudas. Los periodistas de vez en cuando meten la pata. Y los jugadores tampoco terminan de comprender el VAR. La tecnología ha aterrizado en el fútbol español y hay una serie de futbolistas que no terminan de entenderlo. O simplemente no quieren, porque la protesta forma parte de su juego.

Esto es lo que le sucede a Luis Suárez. El delantero del Barcelona quedó retratado por el videoarbitraje en el duelo que midió a los azulgranas ante la Real Sociedad en Anoeta. Con la llegada del VAR se le acabó el chollo de la pillería, aunque él no duda en quejarse de manera airada siempre que tiene la oportunidad.

Ante el equipo vasco, el internacional uruguayo reclamó justo antes del descanso una mano de Héctor Moreno dentro del área tanto a Del Cerro Grande como a su asistente. Inmediatamente, el VAR le hizo saber al árbitro que no había ninguna infracción en la acción, por lo que no era penalti. No obstante, esta decisión no dejó satisfecho a un delantero que reclamó al árbitro, al línea y al cuarto colegiado. A él le da igual que otros trencillas lo estén viendo por la televisión, él se queja siempre.

La llegada del VAR debería haber acabado con las protestas de los futbolistas, pero está visto que hay una serie de jugadores que reclaman siempre. Tendrán que ser los árbitros lo que tomen medidas amonestándoles.