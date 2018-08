Al Barça le sobra un extracomunitario para la Supercopa

Coutinho, Arthur, Malcom y Vidal ocupan plaza de extracomunitario, cuando el límite está en tres. Coutinho está tramitando conseguir la nacionalidad portuguesa a través de su mujer, que la tiene. El club tiene hasta el 31 de agosto para liberar una plaza y poder inscribir a los cuatro jugadores.

Ernesto Valverde tiene un problema de cara a la Supercopa: cuenta con cuatro extracomunitarios en la pllantilla. Coutinho, Arthur, Malcom y Vidal sobrepasan el cupo de jugadores de fuera de la Unión Europea que pueden inscribirse en las competiciones españolas. Por ello, el técnico barcelonista deberá hacer un descarte de cara al partido que le enfrentará en Tánger al Sevilla.

El conjunto azulgrana trabaja a destajo para tratar de agilizar los trámites que le permitan a Philippe Coutinho obtener el pasaporte portugués y evitarse así otro ridículo histórico, pues de no lograrlo antes de que finalice el mercado, no podrán inscribir a los cuatro en LaLiga. El ex del Liverpool inició los trámites para lograrla en julio, pero ha sido ahora cuando al conjunto catalán le han entrado las prisas porque la obtenga, al ver desbordadas las plazas extracomunitarias.

Coutinho podría obtener la nacionalidad portuguesa puesto que su mujer, Aine, la tiene. La ley lusa recoge que para ello es necesario que una de las partes de la pareja la tenga y que lleven más de tres años de matrimonio. Algo que también se cumple en el caso del brasileño, pues contrageron nupcias. Sin embargo, aunque desde la directiva del club tratan de agilizar los trámites para evitar otra situación bochornosa, en un principio el fihaje más caro de la historia del Barça no debería obtenerla hasta enero de 2019.

Con la llegada de Arturo Vidal, el conjunto barcelonista se ha visto en una situación muy comprometida. El club tenía pensado que otros dos jugadores con plaza de extracomunitario como son Yerry Mina y Marlon abandonasen la entidad al no contar el Txingurri con ellos. Pero aun yéndose, el fichaje del chileno provoca que siga sobrando un extracomunitario.

El Barça tiene hasta que se cierre el mercado para lograr que Coutinho tenga en su mano el pasaporte portugués. Algo en lo que confían desde el club pero que a priori parece complicado, teniendo en cuenta que en un principio no contaban con ello hasta el próximo enero, pues los temas burocráticos siempre suelen ir despacio. Lo que parece seguro es que para la Supercopa de España el problema seguirá sin solución y tendrá que ser Valverde el encargado de solucionarla, descartando a uno de los cuatro.