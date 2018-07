Los quioscos catalanes amanecen este martes con una sorprendente noticia que protagoniza la portada del diario Sport: “¡El tapado es Hazard!”, aparece en el titular. Según dicho periódico, el Barcelona estaría trabajando en secreto para hacerse con el delantero del Chelsea, Eden Hazard, que buscará ante Francia el pase a la final del Mundial con Bélgica.

Que el futuro de Eden Hazard esté lejos del Chelsea no sorprende a nadie. El conjunto londinense no ha vivido su mejor temporada y ello ha llevado a pensar al delantero belga de 27 años que tal vez sea el momento de hacer un cambio de aires. La no clasificación para la Champions es motivo más que suficiente para plantearse una salida a un jugador de la talla de Hazard.

“La salida de Iniesta, Paulinho y la más que probable de André Gomes dejan al Barça corto de efectivos en el centro del campo, es verdad que va a incorporar a Arthur esta semana pero el club cree que no es suficiente”, comentan desde Sport. Por ello, el club estaría valorando qué opciones hay en el mercado. La ausencia del Chelsea en la máxima competición europea la próxima temporada hace que muchos de sus jugadores de renombre puedan salir este verano. Uno de ellos sería Hazard, y el Barcelona está al acecho, según dicho diario.

“Es una opción que el Barcelona contempla de cara a incorporarlo este verano. No será fácil, pero al no jugar la Champions será difícil que pueda retener a jugadores como Courtois, Kanté o el propio Hazard”, afirman en este mismo medio. En la información no se detalla por el momento ninguna cifra.

El interés del Barcelona sorprende ya que Eden Hazard no ha ocultado nunca su admiración por el eterno rival. “La camiseta del Real Madrid es especial con o sin Zidane”, ha manifestado recientemente. El nombre del belga lleva tiempo en la agenda blanca y tras el gran Mundial que está haciendo quién sabe si no le ha llegado la oportunidad de cumplir su sueño. Mientras, el Barcelona también estaría planeando su llegada.