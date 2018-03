Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al Barcelona ante el Athletic en el Camp Nou. “Es un rival peligroso que se repone ante las malas situaciones. Les han eliminado de la Europa League y en LaLiga están un poco más abajo, pero pensamos que el Atlético está a ocho puntos y esa distancia es la misma que el Athletic tiene con la zona europea. Por lo tanto, son tres puntos vitales. Estamos en la cuenta atrás, quedan diez partidos de Liga, y luego viene un mes de abril terrible, con muchos partidos y la mayoría importantes”, aseguró.

Al ser preguntado si ve cosas suyas en este Athetic, fue muy claro: “No lo sé. Veo las cosas cómo son desde dentro, pero no cómo son desde fuera. Intentamos mantener un rumbo. El mundo del fútbol da bandazos constantemente, pero yo trabajo para que haya estabilidad, aunque no venda mucho”.

Valverde también analizó la lesión de Busquets: “No es la primera vez en el que no está Busquets. Lo hemos perdido por sanción alguna vez y también lo hemos rotado. Tenemos otros jugadores que nos pueden ayudar. Rakitic lo ha hecho muy bien ahí y tenemos alternativas suficientes. Ahora bien, sabemos que es complicado sustituirle porque es el mejor del mundo en esta posición”.

Por otro lado, no se quiso mojar al ser cuestionado sobre la no convocatoria de Sergi Roberto con España. “No me gustaría que el seleccionador dijera algo sobre mis convocatorias y yo no haré lo mismo con las suyas. No voy a entrar en valoraciones de ningún tipo, aunque todos tenemos nuestra opinión”, comentó.

No quería españoles

Valverde ha asegurado que no “quería jugar contra Madrid o Sevilla” en cuartos de la Champions porque les tienen “muy vistos”, y ha advertido de que la Roma es “un rival complicadísimo” que ya ha dado muestras de su fortaleza al acabar primera en su grupo, por delante del Chelsea y del Atlético de Madrid.

“En cuartos, cualquier equipo es complicado. No queríamos jugar contra Madrid o Sevilla porque los tenemos muy vistos, preferimos jugar con otros”, expuso Valverde en la rueda de prensa previa al partido liguero ante el Athletic Club.

Después de pasar los octavos de final ante el Chelsea con una victoria global de 4-1, la Roma ya les espera en los cuartos y, a pesar de que no es uno de los ‘cocos’, Valverde no se confía. “Nunca se sabe lo que va a pasar, y si miramos los datos, la Roma le ha ganado 3-0 al Chelsea, que fue un equipo que nos lo puso muy complicado. Quedó por delante del Chelsea y quedó por delante del Atleti que es el rival con el que nos jugamos LaLiga. Eso da idea de sus credenciales”, explicó.

El técnico extremeño se deshizo en elogios hacia el conjunto romanista y dejó claro que para él “la Roma es un rival complicadísimo”. “Por el equipo que tiene, por la trayectoria que tiene, porque tiene grandes jugadores, porque tiene un entrenador al que yo conozco y ya me enfrenté a él cuando estaba en Sassuolo, porque tiene a Monchi, que nos conoce muy bien, porque no hay más que verles jugar en Stamford Bridge que hicieron tres goles allí… Y porque les respetamos mucho“, declaró.

También comparó el parón de invierno para la Champions con el que se hace ahora y declaró que “el hecho de que todo sea más rápido es mejor”. “Los equipos ya estamos pendientes de la Champions, no como en el parón de invierno, porque nos jugamos la temporada en pocos días”, comentó.

Por último, habló sobre la ovación al portugués André Gomes en el Camp Nou ante el Chelsea, después de que confesase en una entrevista en la revista Panenka que lo está pasando muy mal. “Me pareció muy bien, se volcaron con él. En el ánimo de la gente esta el poder ayudar a cualquier jugador en un momento de dificultad”, finalizó.