Busquets: “A mí Neymar no me ha dicho que quiera volver”

Sergio Busquets compareció en la rueda de prensa previa al Barcelona – Chelsea correspondiente al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto azulgrana parte con ventaja ante los londinenses después de haber logrado sacar un empate a uno en Stamford Bridge.

Chelsea

“Queremos que llegue el partido. Será duro, exigente, trabajado, pero esto es la Champions y jugamos contra el campeón de la Premier. Intentaremos tener la posesión y crear ocasiones, aunque no será fácil. Debemos estar atentos a Willian, a Hazard, Pedro, Morata… Son jugadores de perfil similar y son importantes.”

“Sabíamos algo, pero no sé hasta qué punto. Le hemos intentado ayudar, pero quien se lo lleva a casa es él. Ahora como afición debemos ayudarle y que este runrún sea positivos, que todos estemos a una. Para hacer cosas importantes tenemos que hacerlo todos juntos. A él lo veo preparado. Dice que es una presión que él se pone extra. Seguro que está preparado y lo vamos a ayudar dentro y la afición fuera. En un club como el Barcelona, que genera tanto, influyen muchas cosas. Cada persona se marca unos retos, pero esto demuestra que todos somos personas. Algunos lo llevan mejor y otros peor. Para triunfar debe haber una combinación de todo”.

“Lo que aporta Andrés dentro y fuera del campo como capitán. Siempre tendrá la pelota, dará el pase. Él tendrá la última palabra y esperamos que sea positiva para que pueda contar para el entrenador”.

“Es jugador de otro equipo y no voy a hablar del tema. Es un supuesto y hablar por hablar. Tenemos un partido muy importante como para desviarnos en otros temas. A mi no me ha dicho que quiera volver, y si me lo hubiera dicho tampoco lo diría”.

Messi

“Ojalá esté más motivado. Estará más descansado, incluso. Ojalá esté perfecto y pueda marcar la diferencia a nuestro favor. Está en su casa, con un gran proyecto, gana premios colectivos e individuales, en una ciudad espectacular, está bien económicamente y deportivamente. La Premier es espectacular, pero cuando pones una balanza salir de aquí es muy difícil porque lo tienes todo. Más aún si eres del Barça de siempre”.

La Champions

“Siempre hemos competido bien, pero la Champions es muy difícil de ganar. Hemos acostumbrado demasiado bien, pero cuesta mucho ganar en Europa. La racha en Liga es espectacular, pero esto es muy diferente.

Dembélé

“Le veo bien. Se va a adaptar porque es una persona abierta y joven. Es un jugador que tiene unas cualidades que puede marcar la diferencia en cualquier momento. Confiamos en sus posibilidades y no hace falta que le matemos presión”.