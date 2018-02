Yerry Mina ante el ‘síndrome Chigrinskiy’

La lesión que Gerard Piqué sufrió frente al Espanyol abre las puertas de par en par a Yerry Mina para que debute y estrene titularidad en un partido crucial para el Barcelona. Los de Enrique Valverde visitarán Mestalla en el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde tendrán que defender el 1-0 conseguido en el Camp Nou.

Llega el momento de Yerry Mina en el Barcelona. Las lesiones de Piqué y Vermaelen harán que el zaguero colombiano tenga todas las papeletas para enfrentarse al Valencia en un partido complicado, aún más si no ha jugado todavía ni un solo minuto desde que se hiciera oficial su fichaje por el club azulgrana. Ernesto Valverde no ha confiado hasta ahora en el cafetero, pero en el choque del próximo jueves tendría que hacerlo a la fuerza.

El ex del Palmeiras llegó junto a Philippe Coutinho, pero ambos han tenido caminos diferentes. Desde que se recuperó de su lesión, el carioca ha participado en todos los partidos. Si el brasileño es la cara, Yerry Mina es la cruz. Desde que aterrizara en Barcelona, el defensor no ha terminado de adaptarse al juego culé en los entrenamientos, generando un clima de desconfianza e incertidumbre hasta el punto que no se descarta que Busquets tuviese que retrasar su posición.

La sombra de Chigrinskiy o Douglas

Y es que para hablar de defensas en el Barcelona hay que hacerlo con cautela. Muchos futbolistas han llegado en las últimas temporadas a la Ciudad Condal, pero pocos han dado el rendimiento y nivel que se había depositado en ellos. Sin ir más lejos está el caso de Douglas Pereira, lateral que pasó sin pena ni gloria por el club azulgrana.

Pero si hay un caso al que podría llegarse a comparar a Yerry Mina es el de Dmitro Chigrinskiy. El Barcelona pagó casi 30 millones por el central, pero la apuesta de Pep Guardiola fue un fracaso total. El colombiano, que juega en la misma posición que el ucraniano, fue más barato, pero se está poniendo en duda su nivel. Algo, que junto a la presión que sentirá en Mestalla, con el estadio siendo una auténtica caldera, podría hacer que el sudamericano se contagie de lo que ya se conoce como el ‘síndrome Chigrinskiy’.