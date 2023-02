Barcelona – Manchester United: Europa mide al Barça

El Barcelona recibe este jueves, desde las 18:45 en el Camp Nou, al Manchester United en los dieciseisavos de final de la Europa League. Los de Xavi cayeron en la fase de grupos de la Champions League y tendrán que competir por segunda temporada consecutiva en la segunda competición europea ante un United que ha crecido con las llegadas de Ten Hag y Casemiro.

El Barça de Xavi, por segunda temporada consecutiva, vuelve este jueves a la Europa League en un partido que medirá el nivel real de los azulgrana. El cuadro culé no fue capaz de pasar la fase de grupos de la Champions, quedando por detrás de Inter de Milán y Bayern de Múnich, y tendrá que disputar la fase de playoff de la segunda competición europea.

Un duelo que se vivirá en mitad del escándalo arbitral aparecido este miércoles y que coloca al Barcelona en mitad del ojo del huracán tras desvelarse y confirmarse los pagos de la entidad catalana por valor de 1,4 millones a Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El cuadro azulgrana ha ido de menos a más esta temporada y actualmente acumula ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones y es líder destacado de la Liga Santander. Xavi ha encontrado el equilibrio de su equipo con la recuperación de Araújo en defensa y un esquema, el 4-4-2, que le está funcionando a la perfección. Pedri está en un gran estado de forma y Ter Stegan solamente ha recibido dos goles en los últimos ocho partidos.

Busquets y Dembélé son las únicas bajas en el Barcelona, ambas por lesión. No se esperan sorpresas en un once de Xavi que será el mismo que frente al Villarreal el pasado domingo. El técnico catalán afirmó en rueda de prensa que será un partido sin favoritos: «Salvo sorpresa, la eliminatoria se decidirá en Old Trafford. Visualizo dos partidos muy igualados con un marcador ajustado. Mañana se decidirán pocas cosas. No creo que seamos favoritos, ni el Manchester tampoco».

El United mide al Barça

El Manchester United medirá el nivel real de un Barcelona en plena forma este jueves en el Camp Nou. El cuadro británico no empezó bien la temporada y tendrá que jugar esta fase previa tras quedar segundo en su grupo por detrás de la Real Sociedad. Pero ha pasado mucho tiempo, y tras el lío con Ronaldo y su posterior marcha del equipo, los red devil han mejorado notablemente.

Ten Hag le ha cambiado la cara al United en los últimos meses y le ha devuelto la competitividad que tendrá que demostrar este jueves frente al Barcelona en un escenario de altura. Los red devil acumulan seis partidos sin conocer la derrota y solamente han perdido un partido de los últimos 17. Su mejor jugador es Rashford, que llega en plena forma a este duelo tras anotar 13 goles en los últimos 15 partidos.

Casemiro, tras perderse los dos últimos partidos de Premier por sanción, volverá este jueves con el equipo. El brasileño le ha aportado un equilibrio impresionante al cuadro británico y es esencial su presencia en el equipo. El jueves en el Camp Nou, con su experiencia en Europa, puede ser una pieza fundamental. Sabitzer y Lisandro por sanción y Anthony, McTominay, Martial, Eriksen y Van de Beek por lesión serán baja para el partido frente al Barcelona.