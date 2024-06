El Barcelona censuró tres respuestas de Joan Laporta en su última entrevista por sus patinazos

El Barcelona censuró tres de las respuestas que Joan Laporta dio en su reciente entrevista a Barça One, la plataforma del propio club azulgrana en la que el presidente explicó el motivo del despido de Xavi Hernández, la contratación de Hansi Flick, el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el victimismo con el caso Negreira… Sin embargo, el propio Barça censuró tres respuestas de Joan Laporta para no incurrir en más problemas.

La primera de ellas fue sobre el contrato con Nike, marca deportiva que viene teniendo una relación comercial con el Barcelona, pero cuyo acuerdo no se ha renovado. En esa entrevista, Joan Laporta hablaba ya como si el contrato estuviera firmado, dando por hecho que el Barça volverá a vestir de Nike. Sin embargo, desde el club borraron esa parte al darse cuenta de que ese acuerdo no está todavía firmando ni anunciado.

Sobre este tema, cabe recordar que Nike ha hecho un reajuste de plantilla histórico en Europa mientras riega de millones al Barcelona para sus palancas. La marca deportiva está realizando un plan de reajuste en toda la empresa que ha llevado, entre otras cosas, a un recorte de su gigantesca plantilla del 2% hace relativamente poco, unos meses.

El otro tema que se borró de esa entrevista fue el caso de Oriol Romeu. El jugador ha sido uno de los fiascos de esta última temporada del Barcelona y en un momento de esa charla con los canales oficiales del club Laporta dice que el mediocentro catalán ha pedido salir. Ese fragmento lo borraron. En la entrevista oficial sí se ve al presidente culé decir que hay futbolistas actuales del Barça que han pedido salir. Él, en la entrevista original, menciona a Oriol Romeu como uno de esos futbolistas, pero eso se borró.

El otro asunto que el Barça borró, según adelantó Catalunya Radio, fue cuando Joan Laporta habló de Mariona Caldentey, jugadora de la sección femenina. En la entrevista, el presidente culé desvela que esta futbolista no seguirá en la disciplina azulgrana. Sin embargo, eso no salió en la entrevista. Finalmente, la propia Mariona anunció que no seguiría, se le hizo un acto de despedida, pero en el momento que se publicó la entrevista a Laporta, todavía no se sabía. Por eso se borró, porque no era público y había que esperar algún día.

Los patinazos de Joan Laporta

Así, fueron en realidad tres patinazos del presidente culé y el Barcelona, a través de sus equipos de comunicación, recortó la entrevista, sacó la tijera y censuró tres respuestas de Joan Laporta. «Han sido semanas y meses duros, porque se han tenido que atender muchas situaciones, pero esto es el Barça y dirigir el Barça. Estoy aquí para poder responder todas las preguntas que creáis conveniente y agradeciendo a los socios que han estado al lado del equipo y del club», dijo Laporta entonces.

Las preguntas, eso sí, venían teledirigidas al ser del propio club, en la plataforma Barça One, y aun así el Barcelona tuvo que borrar respuestas de su presidente.