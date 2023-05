El Barça se lanza a por Vítor Roque

El Barcelona está a punto de proclamarse campeón de la Liga Santander y dar por cerrada la temporada 2022/2023. Es, por lo tanto, momento para comenzar la planificación del próximo curso, que no será nada sencillo. El conjunto azulgrana deberá acometer primero varias salidas para pensar en fichajes, pero uno de los objetivos que se han convertido en prioritarios es el del delantero brasileño Vítor Roque.

El joven delantero de 18 años se ha convertido en una prioridad absoluta para el Barcelona. Y es que el club sigue confiando en Lewandowski, pero no hay que obviar su edad (34 años) y ya piensan en el que será su heredero cuando este abandone la disciplina culé. Y ese es Vítor Roque, delantero del Atlético Paranaense. Aunque la operación no será nada sencilla ya que el club brasileño pide una cifra entre los 35 y 40 millones de euros. Una cantidad a la que el conjunto azulgrana ahora mismo no puede acceder por su delicada situación financiera. Todo dependerá de las ventas que se produzcan este verano.

Para poder acometer esta operación, primero deberán vender algunos jugadores. No obstante, la directiva culé es conocedora de su situación, pero ha tomado la decisión de lanzarse a por el delantero brasileño, que es toda una promesa en su país y que ya cuenta con el interés de los grandes equipos europeos como el Arsenal o el Chelsea. Sin embargo, el futbolista ha esperado en todo momento a la decisión del Barcelona y ya sabe de primera mano que intentarán su fichaje este mismo verano.

Según informa Mundo Deportivo, las negociaciones no comenzarán hasta que el presidente del club brasileño reciba el alta hospitalaria después de sufrir una infección. Será entonces cuando ambos clubes se reúnan con Vítor Roque sobre la mesa. El conjunto azulgrana sabe que el salario del jugador no será un problema para su delicada situación financiera ya que a sus 18 años estará dispuesto a aceptar una ficha baja, pero con un contrato de larga duración.