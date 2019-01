Tremenda bronca de Laso a sus jugadores: “¡Pedíos una Coca-Cola o unas palomitas!”

El Real Madrid perdía por siete en el primer cuarto ante Fuenlabrada y Pablo Laso pidió tiempo muerto para abroncar a sus jugadores e intentar que reaccionaran

El Real Madrid comenzó bastante mal el derbi ante Montakit Fuenlabrada. La actitud de los jugadores cabreó bastante a Pablo Laso que tuvo que parar el partido para abroncar a los suyos. Con 11-18 en el marcador y a falta de poco más de tres minutos para el final del primer cuarto, el técnico pidió un tiempo muerto para intentar hacer reaccionar al equipo. “¡Pedíos algo. Pediros una Coca-Cola o unas palomitas!”, les dijo a sus pupilos que le miraban cabizbajos .

“Pero es una canasta no pasa nada. Facu tiras un balón, pérdida. Fabien, una penetración, pérdida. No pasa nada, no pasa nada que perdemos por siete en el primer cuarto. ¿Hay alguno que puede dar un corte cuando el balón va interior? Porque yo veo aquí a Thompkins, veo aquí a Gabi, veo aquí a Tavares y estáis todos así (quietos). ¡Pediros algo. Pedíos una Coca-Cola o unas palomitas!”, comentó Laso bastante enfadado y con cara de pocos amigos.

Sin embargo, esas palabras no hicieron reaccionar al equipo. Fuenlabrada siguió a un nivel muy alto mientras el Real Madrid veía como se le escapaba en el marcador. Al final del primer cuarto, el equipo de Pablo Laso perdía por 15 (12-27) tras una pésima actuación, quizá la peor de esta temporada. Luego reaccionaron en el segundo cuarto y consiguieron darle la vuelta al marcador para marcharse por delante al descanso (43-40).