El detallazo del Real Madrid para que Doncic sea All Star

Luka Doncic está siendo una de las sensaciones de la NBA en su temporada de debut. Tanto es así que el esloveno ocupa la segunda posición del voto de los aficionados en la Conferencia Oeste para jugar el partido del All Star como titular.

Ante esta situación, el club blanco ha decidido elaborar un vídeo con los mejores momentos de Luka como jugador blanco pidiendo que los simpatizantes del equipo le den su apoyo.

🏀🌟🔝 @luka7doncic, you were always an all-star player for us, so we want to see you shine at the NBA All-Star Game!

¡@luka7doncic, siempre fuiste una estrella para nosotros, así que queremos verte brillar en el NBA All-Star Game!

✅ VOTE: https://t.co/wcKKyhNP0V pic.twitter.com/xc078HiqrE

— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 11, 2019