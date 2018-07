Billy Knight sufría fuertes problemas de depresión

William ‘Billy’ Knight, ex jugador de baloncesto de la famosa universidad de UCLA, fue encontrado muerto el pasado domingo en una carretera de Phoenix sin aparentes signos de lucha, según contó la policía de la ciudad. Knight apareció justo después de grabar un vídeo de despedida titulado ‘I am Sorry Lord’ (‘Lo siento señor’).

“Siento como si no perteneciese a este mundo… se me acaba el tiempo. Si te sientes mal pide ayuda, no lo alargues en el tiempo. Las enfermedades mentales son serias”, afirmaba Billy Knight entre lágrimas en el vídeo. Pese a que los motivos de la muerte del exjugador de 39 años no se han hecho públicos, Knight sufría fuertes problemas de depresión.

Knight reconoce en el vídeo que había “vivido una vida de pecado” y que no fue “honesto con mucha gente, incluida mi madre, mi hermano y mis familiares. Me aislé de todos, y eso es algo que no hay que hacer”. Con este vídeo explicando sus problemas, lo que pretendía era ayudar a otras personas que estuvieran en su misma situación. “Sólo quiero ayudar a alguna persona que esté como yo… tal vez a un ex jugador”.