Baena: «No sé si es mi mejor momento, pero sí el más feliz y en el que más estoy disfrutando»

La vida le ha cambiado a Álex Baena durante el último verano. Acudió al Mundial un jugador cuya temporada, la primera en el Atlético, no había colmado las expectativas, ni propias ni ajenas. Lesiones, falta de adaptación, la exigencia física de Simeone… Pero su Mundial lo cambió todo. Ahora es otro futbolista. Ahora es el futbolista por el que los rojiblancos desembolsaron 40 millones de euros. Ya suma más goles y más asistencias que todo el curso pasado. Este martes, ante el Bayern de Múnich (21:00 horas) tiene otro gran escenario.

«Suplir a Griezmann es prácticamente imposible. Entre todos los compañeros estamos haciendo un gran trabajo para que se note poco su ausencia. Estamos dando un paso los que no lo dimos la temporada pasada. No sé si estoy en mi mejor momento, pero en el que más feliz sí. Disfruto del día a día y eso se ve en el campo. La temporada pasada me costó adaptarme físicamente y también al equipo. Estoy muy contento porque nunca he bajado los brazos, quería triunfar aquí», comenzó Baena.

Se enfrenta el Atlético al coco alemán, al Bayern de Múnich, con la necesidad de un triunfo para acercarse el top 8 de la Champions. La derrota en Liverpool y el empate en Stuttgart, complican la empresa. «El Bayern es uno de los mejores equipos del mundo. Tiene grandísimos jugadores. Es un reto muy bonito para nosotros, para ver hasta dónde podemos llegar en esta Champions. Jugaremos ante nuestra gente, aquí les cuesta a todos los equipos sacar puntos. Es un partido que estamos deseando jugar», analizó.

Baena también detalló la vocación ofensiva y alternativas que ofrece Grimaldo. «A Grimaldo ya lo conocía, sabía como jugaba. He visto muchos partidos suyos en el Leverkusen y nos entendemos muy bien. Ha entendido a la perfección lo que quiere Simeone de él. Tenemos muy buena conexión, pero Grimaldo también se entiende muy bien con Lookman y Arnau. Tenemos una gran banda izquierda. El año pasado nos hacía falta esa conexión en esa banda», añadió Baena.

El del Bayern será el segundo de los tres partidos que el Atlético disputará en apenas una semana. Comenzó el maratón con la salida a Levante, campo maldito en clave rojiblanca, y la cerrará ante el Barcelona con el liderato liguero en juego. Pero antes, Bayern. Ya saben, partido a partido. «Todos pensamos únicamente en el Bayern. A partir del miércoles ya pensaremos en el fin de semana, que será otra película diferente», finalizó Baena.