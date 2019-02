Bonucci a Morata: “Voy a darte una paliza”

Bonucci, ex compañero de Morata durante su etapa en la Juventus, avisa que no tendrá contemplaciones con él durante la eliminatoria de Champions League contra el Atlético.

Álvaro Morata pasó dos temporadas en la Serie A, dos años en la Juventus de Turín al máximo nivel y siendo parte importante de los éxitos del club bianconeri. De hecho, sus dos cursos allí le dieron la reválida para regresar al Real Madrid en la campaña 2016/17, aunque no aprobó el examen final. Fueron dos años en Turín donde compartió vestuario con Leonardo Bonucci, insignia de los juventinos. Ambos compartieron buenos momentos y mantienen una gran relación, una que desaparecerá desde que ambos salten al terreno de juego en la Champions League: Juve y Atleti se ven las caras.

Atlético de Madrid y Juventus se ven la caras en el Wanda Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Champions League (21:00) y sin duda, Bonucci y Morata serán dos de los grandes protagonistas, amigos fuera del terreno de juego, enemigos dentro. “Es un amigo, pero ya le avisé: ‘En cuanto entres en el campo te daré una buena paliza’. Él me respondió: ‘Como haces siempre“, cuenta el central italiano en palabras para As. Con el español, Bonucci reconoce que el Atlético de Madrid gana profundidad: “Diego Costa es más físico y combativo, Álvaro es un crack en atacar la profundidad, siempre está listo. Si encuentra confianza y un entrenador que lo haga sentir importante, puede convertirse en uno de los mejores del mundo, aunque quiero que lo haga después del Atleti-Juve”.

Bonucci solo ve un rival más en el Atlético de Madrid para alcanzar el objetivo de los bianconeri: la gran final. “Es un equipo muy complicado, que con Simeone no te deja ni un centímetro. Un obstáculo difícil, pero tenemos el objetivo de llegar hasta la final: debemos superarlo. En Madrid buscaremos marcar al menos un gol, sería vital”, explicaba el zaguero que reconoce los múltiples peligros que tienen los colchoneros: “Griezmann es un crack, pero ojalá el Atleti fuera solo él. El Atleti es Diego Costa, Morata, Saúl, Godín, Koke… Necesitaremos pelear cada balón, será una batalla, como siempre cuando juegas con ellos. Viven un momento algo complicado, pero la Champions esconde todos los problemas”.

Guardiolismo antes que Cholismo

“Considerando mi manera de jugar, me gustan los estilos de Guardiola y Sarri, como me gustaba el de Conte y ahora el de Allegri. Para mis características, tocar el balón es importante: Simeone, quizás, tiene un juego más vertical“, analizaba Bonucci que ve a Allegri un híbrido entre ambos estilos: “Está en el medio. Allegri nos enseñó a interpretar los partidos: hay momentos en los que debes tocar y otros en los que toca buscar a tu delantero a balonazos. Si estás sufriendo, tirar un balón a la grada no es ninguna vergüenza, y a mí esto el míster me lo tuvo que repetir muchas veces. En algunas fases puedes hacer el Guardiolismo, en otras el Cholismo: juntas todo eso y te sale… ¡el Allegrismo!“.

El central juventino también dejó píldoras en clave madridista. Reconoció haber rechazado una oferta del Real Madrid antes de volver a la Juventus: “Es un orgullo y un placer estar en sus miras, significa que he trabajado bien en estos años. Pero bueno, la llamada de la Juventus y las ganas de volver a sentirme en casa llevaron mi corazón a decidir que el color bianconero me queda mejor“.

No pasó por alto a Cristiano, ex merengue, con el que alucinó desde que comenzó a trabajar con él: “Su constancia y su sencillez. Llegó y se puso a disposición del grupo, siempre tiene una palabra de apoyo por cada compañero. Flipé con su manera de trabajar: cada día, antes y después de los entrenamientos, lo encuentras en el gimnasio. Yo también hago así, pero hay veces que uno no aguanta… Él siempre. Es una máquina, no para. Sólo puedes admirarlo”. Con él, solo les queda aspirar a lo máximo, la Orejona: “Si llega Cristiano, el mejor del mundo, significa que tu nivel ha subido. Nuestro objetivo es ganar la Champions, no podemos ni debemos escondernos”.