Simeone: “¿Morata? Lo que pase en el mercado sucederá”

El Cholo Simeone se ha negado hablar del posible fichaje de Álvaro Morata en este mercado de invierno porque no puede "opinar de chicos que no están", pero ha reconocido que, con Diego Costa lesionado, Antoine Griezmann, es su único jugador disponible "con el don natural del gol"

“El gol es un don natural, uno lo tiene o lo tiene en menor cantidad. Hay especialistas en esa posición. En el Barcelona están Messi y Suárez y en el Atlético Griezmann, son jugadores con el don natural del gol. Necesitamos generar situaciones para que los Lemar, Correa, Vitolo, Kalinic aparezcan más allá de la segunda línea, que también nos ayuda”, analizó Simeone en rueda de prensa.

Preguntado por el posible fichaje de Morata, el Cholo se cerró en banda. “No puedo opinar de chicos que no están, hablaría mal de mí. Pensamos en gente que está y en los que van a jugar para darnos soluciones mañana contra el Girona”, dijo, reiterando que solo vive “el día a día”.

“No me alejo del partido contra el Girona, todo lo otro sucederá por más que piense, analice, lo quiera o no lo quiera. No depende de mí. Lo único que depende de mí es ver la realidad y nuestra realidad es el Girona”, insistió.

Quien si está en su plantilla es Vitolo, al que alabó porque “tiene un juego que al equipo le hace muy bien”. “Nos genera pausa para salir de atrás y elegir mejor en ataque. También lo tiene Griezmann porque los demás son más verticales. Víctor nos da tiempo para poder atacar, ojalá esté preparado cuando el equipo lo necesite porque lo necesitamos, claro”, explicó sobre el internacional español.

Además, Simeone volvió a respaldar el uso del VAR, ya que el videoarbitraje “le hace bien al fútbol porque mejorar la justicia” y avisó de que el Girona, su rival este miércoles en la vuelta de octavos de final tras el empate de la ida en Montilivi (1-1), siempre les ha puesto en apuros.

“Es un equipo que siempre lo ha hecho bien contra nosotros, en su momento con Machín y ahora con Eusebio, siempre con una misma línea de juego. Es un equipo que tiene mucha velocidad de medio campo hacia adelante y que llega con mucha gente dentro del área”, desgranó.