Oblak: “La mejor manera de ganar títulos es quedarme en el Atlético”

Jan Oblak no descarta jugar en la Premier League "el año que viene, en dos años, cinco o diez".

El futuro de Jan Oblak en el Atlético se empieza a esclarecer. En los últimos días, el portero y el club han acercado posturas sobre su renovación y su continuidad está cada vez más cerca. Durante una entrevista concedida a la revista FourFourTwo para su edición de febrero habló del interés de otros clubes por hacerse con sus servicios, como Chelsea o PSG. Pero reconoce que en todo momento su idea era la de continuar defendiendo la meta colchonera.

“No hablé con ningún club, mi agente y la gente de Atlético hacen esas cosas. Decidí quedarme porque vi un buen proyecto aquí, y creo que la mejor manera de ganar títulos es quedarme“, explicó el esloveno. Oblak es una de las piezas más importantes de este equipo que comanda Diego Pablo Simeone. Sus paradas han valido muchos puntos, como sucedió en el Pizjuán.

Sin embargo no cierra la puerta a una posible salida en el futuro: “Todo es posible. En el fútbol las cosas cambian de un día a otro, por lo que es imposible decir que vas a estar en algún lugar durante muchos años, porque no lo sabes. Enero está aquí, junio ahí. Las cosas pueden cambiar tan rápido…”.

La Premier es otra de las opciones que tientan a uno de los mejores porteros del mundo a día de hoy. Por ahora quiere seguir en el Atlético, pero en el futuro no descarta probar suerte en otra de las cinco grandes ligas. “Es interesante. Es atractivo y, en algún momento, tal vez quiera formar parte de esa competencia. Me veo allí, pero no sé cuándo, tal vez el año que viene, en dos años, cinco o diez“.