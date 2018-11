Simeone: “Nos faltaron cuatro minutos para ganar al Barça”

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Wanda Metropolitano para analizar el empate de su equipo ante el Barcelona, que les mantiene a un punto de los azulgrana. El técnico argentino aseguró que no le sorprendió para nada el planteamiento del Barcelona y lamentó el tanto de Dembélé en los últimos minutos del partido.

¿Qué le falta al Atlético para cerrar los partidos contra el Barça?

“Nos faltaron cuatro minutos”.

Juego del Barça

“No me sorprendió, al contrario estaba segurísimo de que iban a jugar así. Entendía que Vidal le podía llegada de la segunda línea y laterales profundos que podían atacar los espacios con la falta de Coutinho. Metió mucha gente en mitad de la cancha y trabajar bien la construcción de juego para ver si podían llegar la segunda línea como Vidal, Sergi Roberto o Messi está acostumbrado en llegar en esta situación”.

El Atlético ha salido a por el empate…

“¿Quién salió a por el empate? ¿Dónde está eso? Eso es una opinión tuya”.

Planteamiento

“Fue un partido cerrado, táctico, no hubo muchas ocasiones de gol para ninguno de los dos. Tuvimos la de Griezmann con Costa. No hubo ni contragolpes para aprovechar los espacios ni posesión de juego para lastimar en los espacios chicos. El partido se juego en detalles. Hay dos equipos importantes y los detalles cuenta. Nos faltó un poco de esa fortuna para que esa pelota no pasase por debajo de las piernas de Oblak y Lucas”.

Palabras de Busquets

“No es un desprecio. Es una opinión de un extraordinario futbolista. Competimos de la misma manera desde hace siete años y es difícil que nos cambien. Nos gustaría tener transiciones más rápidas al recuperar la pelota y aprovechar mejor los contragolpes. Trabajaremos en consecuencia de eso. Nuestra fortaleza sigue siendo la que nos identifica en cada partido que jugamos”.

¿Cuesta qué al Atlético le piten penaltis?

“No creo que cueste pitarlos. No la vi tampoco, sinceramente. Con estas manos que son causales, que se interpretan, que no van hacia la portería… dependen del VAR y del árbitro que se pongan de acuerdo”.

Afición

“Desde ayer ya nos esperaron en el hotel con ilusión y entusiasmo y hoy nos transmitieron su energía durante todo el partido. El marco del estadio al inicio del partido era maravilloso. Seguramente este es el mejor estadio del mundo”.

Cara a cara con Barça

“No creo que sea así porque estamos todos muy apretados, pero no hay que alejarse de estos puestos. El torneo demuestra que en cualquier campo es difícil y que cualquier equipo juega bien y te crea problemas. No hay una diferencia como en otros torneos en la cual Madrid o Barça te sacaban 15 o 20 puntos, es más entretenido para los aficionados. Los equipos trabajan mucho mejor”.

Diego Costa

“Está con una molestia en el pie, ya la tenía al empezar. Ojalá que esté bien porque es muy importante para nosotros. Cada vez que está en el campo y está fuerte el equipo tiene muchas opciones de ganar y ojalá que se ponga bien. Costa es un jugador tremendamente importante para nosotros. Cuando él está bien tenemos muchas oportunidades ofensivas”.