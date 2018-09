Filipe Luis: “Pedí al Atlético que me liberara como a Gabi, pero entendieron que no era la misma situación”

Filipe Luis asegura que aceptó que las condiciones que le puso el club para salir, que eran imposibles de cumplir

Filipe Luis ha roto su silencio y ha reconocido que pidió al Atlético que le liberara para poder firmar por el Paris Saint Germain en el pasado mercado de verano. “Surgió la oportunidad de ir al PSG y le pedí al Atlético que me liberara, de la misma manera que hicieron con Gabi, pero el club entendió que no era la misma situación”, reconoció en declaraciones a Globoesporte tras el segundo entrenamiento con Brasil.

El lateral izquierdo afirma que aceptó las condiciones que le ofreció el club para salir, debido a la dificultad que conllevaba encontrar un reemplazo en lo poco que restaba de mercado: “Faltaba poco tiempo para cerrar la ventana y era difícil encontrar un sustituto. Cuando hablaron que no querían que saliera y estipular un precio que no iba a ser pagado, yo acepté“. Eso sí, Filipe desmintió los rumores que decían que había insistido al club para que le dejara salir del conjunto rojiblanco y asegura que tiene “historia en el Atlético y eso me ha dejado triste, intentaron empeorar mi imagen”.

Respecto a la competencia en el lateral izquierdo de la canarinha, dijo que “Marcelo no ha sido llamado esta vez, depende del momento de cada uno. También Alex Sandro tiene características diferentes. Quiero ganar, no importa si juego, sólo quiero estar aquí, y para eso tengo que estar bien en mi club”. También habló sobre la posibilidad de disputar el Mundial de Qatar, en 2022, donde tendrá 36 años.

“Nadie hace planes para dentro de cuatro años, claro que quiero estar en Qatar, no debemos juzgar a un jugador por la edad y sí por el momento”, comentó Filipe. Sobre el Mundial de Rusia explicó que “lo que viví allí fue único, el mejor y el peor momento de mi carrera, cada partido era una final de la Champions. Me encanta estar en la Selección y mi mayor alegría en el fútbol es vestir esa camiseta”.

El año que viene Brasil disputará la Copa América como anfitrión del torneo y sueñan con levantar el trofeo ante su público. “Brasil tiene muchos talentos que necesitan adaptarse. Tenemos la Copa América en casa y hay que intentar ganar porque Brasil necesita volver a ser campeón”, asegura Filipe. En última instancia, el brasileño, fue preguntado por quién es, en su opinión, el mejor jugador del mundo, a lo que contestó que “hoy para mí es Messi, como fue en los años anteriores, cuando no llega pierde credibilidad, no importa si alguien gana la Copa o la Champions, lo mejor es él”.