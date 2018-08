Las notas del Atlético de Madrid: Diego Costa lidera al supercampeón

El Atlético de Madrid se llevó la Supercopa de Europa por 2-4 ante el Real Madrid. Un sensacional Diego Costa, con dos goles, tiró del carro de los colchoneros. Los goles de Saúl y Koke completaron la remontada que inició el hispanobrasileño. Godín estuvo titánico en la zaga y Correa revolucionó a los suyos con su salida al terreno de juego.

Oblak · Bien

No estuvo acertado en ninguno de los goles madridistas. Pudo hacer algo más en el tanto de Benzema y fue engañado por Ramos en el penalti. Pero más allá de eso, dio seguridad bajo palos. No le exigió mucho más el Real Madrid: un par de disparos desde fuera del área que atrapó fácil.

Juanfran · Aprobado

No es mejor Juanfran, pero cumple. Al lateral el tocó sufrir por la derecha con Marcelo, Asensio o Benzema. Éste último le regaló un caño que no sentó nada bien al colchonero, provocando falta posteriormente. Sería el autor de la mano en el área que supuso penalti y el 2-1 de Sergio Ramos. Se resarció en el 2-2, del que fue partícipe por su fe, cediendo para Correa y éste para el gol de Diego Costa.

Savic · Bien

Pudo hacer algo más en el 1-1 de Benzema. El montenegrino perdió la marca del delantero y éste resolvió con facilidad. No tuvo muchos más problemas, junto a Godín cualquier central parece inferior, pero Savic limita mucho sus errores a base de concentración. La tuvo altísima ante los blancos.

Godín · Sobresaliente

Extraordinario. Parece que no pasan los años por Godín. El uruguayo sigue siendo el mariscal del área colchonera. Nadie pasa por su zona sin que él dé el paso. Estuvo muy rápido, bien al corte y en la anticipación en numerosas ocasiones. Tanto Benzema, Bale y Asensio le sufrieron en algún momento. Sigue siendo un seguro para el Cholo Simeone.

Lucas · Bien

El campeón francés sigue de dulce. Quedó demostrado porque está él por delante de Filipe Luis. El joven lateral es impecable defensivamente. Pasó bien poco por su franco izquierdo gracias a su buen hacer. Ofensivamente no aporta lo mismo que el brasileño pero Simeone confía en la seguridad que transmite el mayor de los hermanos Hernández.

Saúl · Notable

Posiblemente, su tanto fue el más importante de todos. Fue un golazo, por cierto. El centro de Thomas era un caramelo pero el centrocampista la enganchó con suma precisión, dejando claro que lo suyo son los golazos. Mantuvo a su equipo siempre en el partido, no siempre luce con el esférico y lo suyo también es el juego subterráneo. Dio solidez a los suyos.

Koke · Notable

Koke es el sostén y la varita de este equipo. Dirige y destruye por partes iguales. No se entiende el juego y estilo del Atlético de Madrid sin él. No brilló mucho con el balón en los pies pero sí lo suficiente para dar la puntilla al Real Madrid. La asistencia de Vitola fue me dio gol pero el tenía que conectar con el esférico y dirigirlo lejos de las manos de Keylor Navas.

Rodri · Notable

Parece que lleva media vida en las filas colchoneras. No se nota la ausencia de Gabi con Rodri. El mediocentro no hace ruido y lo hace todo bien, fácil. Maneja bien el juego en su fase inicial, se complica poco el madrileño. Supercopa de Europa: Real Madrid – AtléticoSe compenetró bien con Koke y Saúl y tuvo varios robos claves, frenando contragolpes del Real Madrid. Fue sustituido en el minuto 71, dejando su sitio a Vitolo.

Lemar · Notable

No se le pudo ver mucho en la primera mitad, bien tapado por Marcelo. En la segunda mitad, el Cholo Simeone le pasó a la izquierda, lidiando con Carvajal y se le pudo ver mucho más participativo. Es de los que más lo intenta y eso lo agradece el Atlético, que tiene en él a uno de sus jugadores más desequilibrantes. Estos primeros compases del francés hacen pensar que el Atlético de Madrid ha acertado con él.

Griezmann · Aprobado

Se notó que el francés fue de los últimos en incorporarse a los entrenamientos colchoneros. No estuvo muy participativo en la hora de partido que le mantuvo Simeone en el campo. Tiene que coger el tono tras su gran Mundial 2018 de Rusia para volver a ser el líder del Atlético de Madrid. Sí se le notó muy participativo en el juego de los suyos, bajando en varias ocasiones a tocar y crear.

Diego Costa · Sobresaliente

Diego Costa no paró de bregar con las más fea. Le tocó duelo con Sergio Ramos y Varane. En el primer minuto ya había superado a ambos. Hizo buenísimo el balón en largo de Godín que, con dos autopases con la testa y carrera y cuerpeo ante los dos centrales, lo transformó en gol. Batió con suma facilidad a Keylor Navas. Se jugó la roja en una acción en la que endosó una patada a Sergio Ramos y protestó de mala manera. En la segunda parte volvió a mojar. Esta vez solo tuvo que empujarla pero demostró que sigue estando siempre donde debe. Fue el que inició, además, la jugada del cuarto gol. Fue sustituido en el 108′ por Giménez.

Suplentes

Correa · Notable

Entró en el 57′ por Griezmann y mejoró en poco tiempo la aportación del francés. Cabe destacar que vio la amarilla en su segunda acción en el partido, tras una falta absurda ante Casemiro, pero que no le impidió ser productivo y muy exigente en la presión. Actuó de segunda punta y se asoció bien con Costa, revolucionando un poco a los colchoneros, siendo el agitador que busca el Cholo. Fue el asistente del 2-2, tras colarse en el área, gambetear a Ramos y ceder para el hispanobrasileño, que definía.

Vitolo · Bien

Entró por Rodrigo en el 71′ y fue un incordio para los blancos por la izquierda. El extremo generó mucho peligro aunque no terminó de ser decisivo hasta el 2-4. Sabía donde estaba Koke antes de que le llegara el balón que le serviría al centrocampista para sentenciar a los blancos.

Thomas · Notable

Saltó al campo con el tiempo reglamentario prácticamente cumplido. Lo hizo por Lemar. Fue clave en el 2-3, el senegalés aprovecha el despiste de Varane, le birla la pelota y coloca un centro lateral preciso para que Saúl confirme la remontada de su equipo. Se hizo con el centro del campo desde su entrada.

Giménez · Bien

Apenas tuvo tiempo para demostrar mucho. Entró para asegurar el 2-4 que había ya en el marcador. Funcionó. El partido acabó con ese resultado y no cometió ningún error en los diez minutos.