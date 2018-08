Simeone: “Creo que Lopetegui intentará hacer en el Madrid lo mismo que en España”

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación en la previa de la Supercopa de Europa, que se disputará en Tallin y que medirá al Atlético de Madrid con el Real Madrid. El técnico argentino, que salió a la sala de prensa junto con Godín y Koke, mostró optimismo de cara al primer título de la temporada para los colchoneros.

Sentir los colores

“Yo puedo hablar de lo que percibo desde hace unos años. Los jugadores quieren venir al Atlético, los jugadores jóvenes, caso Saúl , Koke, Giménez, no se quieren ir, y van llegando futbolistas muy importantes. Entonces se va generando un trabajo colectivo por parte del club y nosotros para seguir generando mejor competencia y rendimiento. A los jugadores les interesa ganar y crecer y por ello se acercan al proyecto que estamos sosteniendo e intentaremos mejorar”.

Estilos de juego

“Yo creo que el fútbol es maravilloso porque nadie tiene la verdad y se puede ganar de distintas maneras. Hemos visto distintas formas respecto al triunfo de Francia, no se si igual pero sí con características parecidas. Todos competimos para hacerlo lo mejor posible. La llegada de futbolistas nos hace tener mejor individualidades, que por el momento no significa mejor equipo. Rodrigo, Kalinic, Lemar vienen a aportar talento. La estructura, con mejores futbolistas individualistas se mejora el equipo. Si mejora la estructura las individualidades nos harán crecer”.

Opciones en la Supercopa

“No lo mido desde el lado de malinterpretar cuando me refiero a los presupuestos, porque no son iguales, lo mido desde la ilusión y no nos sentimos menos que nadie. Lo intentaremos hacer de la mejor manera para llevar el partido al lugar donde yo creo”.

Mejorar, objetivo

“Lo tenemos muy claro, es una línea a seguir por parte también del club. Necesitamos mejorar lo ocurrido la temporada pasada. La exigencia es alta y nos van a exigir en función del plantel que estamos formando. Tenemos que trabajar de la mejor manera”.

Cambios en el vestuario

“Después de un año y medio sin contratar entraron cinco o seis futbolistas dentro del vestuario, con la salida de gente como Gabi y Fernando que manejan el vestuario. Cuando formemos mejor grupo haremos mejor equipo. Nosotros nos guiamos del día a día y del partido a partido, no vamos a salir de ahí”.

Jugadores mundialistas

“Es difícil, es una pretemporada compleja porque tuvimos la alegría de que muchos futbolistas nuestros jugaron la final del campeonato del mundo y han llegado más tarde que los de otros equipos. La ilusión de haber ganado hace poco les genera la ilusión de querer seguir ganando. Entrenamos el mediocampo en Singapur y la defensa en Madrid. Intentaremos competir estructurados y como un bloque, que es lo que hemos sido siempre”.

Estilo del Madrid

“Ellos han manejado lo que nos ha pasado a nosotros, aunque han tenido más futbolistas más tiempo. Podemos tener alguna referencia en el día de mañana con el último y penúltimo partido. Están buscando presionar más alto, son características que tenía Lopetegui en la selección española, así que imagino que buscará acercarse a lo que hizo allí”.

La emoción, factor decisivo

“Mañana lo importante, más allá de si tenemos las mejores condiciones o no tan buenas, es la emoción. Creo que es a nivel emocional donde se puede resolver el partido”.

Ausencia de Cristiano

“Es una pregunta para el entrenador del Real Madrid. Nosotros pensamos en nosotros y el entrenador del Madrid tendrá que ver lo que ha ganado o perdido con la salida de Cristiano”.

Griezmann y el Balón de Oro

“Están todos los que han venido para jugar. Hasta mañana por la tarde nos sabrán quién sale de inicio. Está claro que Griezmann está muy bien posicionado para ganar el Balón de Oro”.

Pretemporada

“Hemos tenido que preparar la pretemporada de manera diferente a las habituales. Intentaremos enderezar el camino para lo que nos interesa, que son los objetivos”.

La ilusión del Atlético

“La gente del Atlético siempre ha tenido ilusión. Hemos mejorado y crecido con muchas situaciones con jugadores como Giménez, Lucas o Thomas, otros como Oblak o Griezmann que no han querido irse. Tenemos gente grande dentro del equipo, individualidades nuevas que tenemos que incorporar. Intentaremos ver el equipo que queremos lo antes posible.

¿Mejor plantilla de la historia?

“Las plantillas siempre digo que se ven a final de temporada, los grandes jugadores no hacen un gran equipo, hacen grandes nombres. Tenemos que mejorar la estructura en base a las individualidades”.

Análisis del Madrid

“Veremos lo que presenta, ellos también tuvieron las dificultades para contar con algunos chicos como Modric. Posiblemente veremos algo similar a lo que vimos en los últimos dos encuentros”.