Athletic-Atlético: San Mamés elige hoy al segundo finalista

San Mamés elige hoy al segundo finalista de la Copa del Rey entre Athletic y Atlético, con los bilbaínos como claros favoritos tras el 0-1 del partido de ida en el Metropolitano. Pero no sólo el resultado beneficia a los de Valverde, sino también la baja capital de Griezmann con la que los de Simeone acuden al choque. Privados de su mejor jugador, con un saldo de una sola victoria en sus ocho últimas salidas, los atléticos, que vestirán con la camiseta original de su fundación, de color blanco y azul, están obligados a una machada en la que pocos creen, pero que no sería la primera vez que llevan a cabo porque en su genética está impresa la capacidad, como dijo ayer el Cholo en rueda de prensa, de que «lo inesperado termine sucediendo».

El Atlético visita un campo en el que fue seriamente vapuleado en Liga, que estará a reventar porque el Athletic no es campeón de Copa desde 1984, y en el que sólo ha ganado en uno de sus cinco últimos partidos. No cabe duda de que las estadísticas favorecen a los leones pero Ernesto Valverde, al que pocos ganan en experiencia, dijo ayer con mucha inteligencia que «nos equivocamos si no partimos desde el 0-0. Creer que el 0-1 de la ida nos da ventaja es un error».

El txingurri no ha querido desvelar sus cartas porque tiene a varios jugadores tocados. Para dar las menores cartas posibles ha convocado a toda la plantilla y durante el día ya verá cómo evolucionan Lekue, Yeray y Yuri, que son los tres futbolistas que tiene entre algodones, una vez se ha confirmado la recuperación de Vivian. El más problemático es el lateral Yuri, pero no está descartado.

Simeone, más allá de la ya conocida ausencia de Griezmann, tiene pocas dudas y por lo que se ha visto en los entrenamientos parece tener claro el once inicial, sobre todo porque tampoco tiene mucho más donde escoger ya que a la baja del francés se unen las de Giménez y las de los convalecientes Lemar y Azpilicueta, que apuran para estar ante el Inter en la vuelta de Champions.

Pita el alicantino Martínez Munuera, que se ha encontrado con el Atlético en tres ocasiones esta temporada con un resultado abrumador a favor de los rojiblancos: tres triunfos y ni un solo gol encajado Es más. En el yermo panorama de la trayectoria de los de Simeone fuera de casa cada aparición del alicantino acaba en buenas noticias: con él el Atlético ganó 0-2 en Pamplona y 0-1 en Granada. El partido de Los Cármenes, disputado el 22 de enero, es además el último que ha ganado el equipo lejos del Metropolitano, una verdadera anomalía si tomamos en cuenta sus últimos resultados, incluyendo el decepcionante empate del sábado ante el colista Almería.

El Atlético no quiere morir en la orilla de una final de Copa que hacía 11 años que no tenía tan cerca, pero sabe que necesita una verdadera proeza para conquistar San Mamés. Hoy es el día para que el equipo espante de una vez por todas los fantasmas que le acechan cuando abandona el Metropolitano y dé un paso al frente. Todo lo que no sea eso constituirá un enorme fracaso.

Alineaciones probables:

Athletic: Julen Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Vesga; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Atlético: Oblak, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Barrios, Correa y Morata.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Prieto Iglesias (VAR).

Estadio: San Mamés, 21.00 horas.