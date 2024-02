Simeone confirma la peor noticia: Griezmann no estará en San Mamés

Simeone confirma la peor noticia para el Atlético: Griezmann no estará en San Mamés en la vuelta de la semifinal porque se le reserva para el partido de Champions ante el Inter. Tal y como contó ayer OKDIARIO, el club ha valorado la enorme diferencia económica que existe entre llegar a la final de Copa o a los cuartos de Champions y ha decidido no correr ni el menor riesgo con el francés, que tampoco estará en los siguientes encuentros de Liga comenzando por el del domingo ante el Betis.

«No me cambia nada no poder contar con Griezmann porque no me imaginaba tenerlo para este partido. Más allá del esfuerzo grandísimo que ha hecho para estar con el grupo, yo ya tenía en mente otras situaciones», dijo el Cholo en rueda de prensa sobre la ausencia del francés sin querer luego confirmar si el jugador va a viajar o no a Bilbao para estar con sus compañeros.

Sobre el choque de mañana en San Mamés advirtió Simeone que «no nos esperamos un partido que no sea intenso, con gran agresividad en el inicio de parte de ellos, que es algo que hacen muchísimo en casa, y por eso tendremos que estar preparados». El entrenador fue luego más específico al agregar que «si presionan fuerte y tenemos buena salida de juego no saldrá bien su plan, pero si nosotros presionamos en su campo y ellos, con lo rápidos que son, están en el nuestro, entonces saldrá su plan y no el queremos nosotros, pero el fútbol es tan bonito porque lo inesperado a veces termina sucediendo».

«Tienen toda la gente a favor, ganan 1-0, la afición acompaña su equipo y tienen futbolistas que juegan muy bien, que son jóvenes y rápidos. Por eso, como he dicho antes, no imagino otra situación que no sea un partido intenso», pronosticó, aunque luego expresó un deseo que seguramente comparte con toda la afición rojiblanca: «Ojalá podamos demostrar mañana todas las cosas buenas que nos imaginamos ahora mismo y que hemos trabajado en los entrenamientos».

Más tarde, en cuanto a la mala racha del equipo fuera de casa, con una sola victoria en los ocho últimos desplazamientos, dijo que «cuando uno imagina un partido a veces sale bien, pero a veces es diferente, porque lo ejecutan personas que individualmente se comportan dentro de un colectivo. Por eso si falla una pieza individual inmediatamente se rompe lo colectivo».

Simeone acabó la rueda de prensa hablando del Mallorca, primer finalista de Copa, y en particular sobre su entrenador, el mexicano Javier Aguirre, de quien dijo que «tiene mucha experiencia, sabía que había que llevar el partido a 120 minutos, pero no se pueden ensayar cosas como los nervios, el cansancio o la responsabilidad. ¿Penaltis? Sí, los chicos sí se quedan a ensayar penaltis».