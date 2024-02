Aston Martin firma una alianza con la compañía de cruceros más grande del mundo

Aston Martin se ha asegurado salir a flote esta temporada firmando un importante acuerdo con la compañía de cruceros más lujosa del mundo, Regent Seven Seas Cruises. La escudería de Fernando Alonso no para de sumar patrocinadores de cara al ilusionante Mundial de 2024 de Fórmula 1. Si el pasado jueves se conocía la alianza con el Financial Times, este viernes el equipo británico ha anunciado su colaboración con esta gran embarcación estadounidense.

En el anuncio, Aston Martin ha confirmado que Regent Seven Seas Cruises también incorporará su logo en alguna parte del AMR24, el nuevo monoplaza que la escudería presentará el próximo lunes en la fábrica de Silverstone. Esta marca dará otro brutal impulso económico al equipo de Alonso, que disputará su segunda temporada a bordo del coche inglés. Además, prometen experiencias y viajes exclusivos a invitados de lujo por el Mediterráneo.

También celebrarán una carrera VIP que podrá disfrutar el afortunado ganador de un sorteo que hará la propia compañía. El agraciado recibirá un crucero de lujo de 10 noches con todo incluido para dos personas en el nuevo barco Seven Seas Grandeur y además una experiencia de la mano de Aston Martin en el Gran Premio de Imola en Italia.

El director general comercial y de marketing de Aston Martin, Jeff Slack, mostró su agrado por «embarcarse en este emocionante viaje con Regent Seven Seas Cruises». «Esta marca comparte nuestro compromiso con el rendimiento y la búsqueda de la perfección. Ambas marcas comprenden la importancia de esos momentos únicos en la vida. Son la atención al detalle que se pone en entregarlos. Juntos, sé que podemos ofrecer experiencias incomparables a huéspedes de todo el mundo y celebrar los momentos que cuentan», afirmó.

Aston Martin continúa uniéndose a grandes marcas

Por su parte, la presidenta de la línea de cruceros, Andrea DeMarco, piensa que «Aston Martin es el epítome del alto rendimiento en la F1 que se alinea perfectamente con la reputación mundialmente reconocida de Regent por ofrecer experiencias inigualables».

«Junto con Aston Martin, esperamos ofrecer recuerdos únicos a todos nuestros huéspedes, brindándoles oportunidades para un mayor descubrimiento y enriquecimiento en nuestros viajes. El premio exclusivo Grandeur Prix es una manera fantástica de honrar el lanzamiento de esta asociación combinando un crucero de lujo de 10 noches con todo incluido en nuestro barco más nuevo, Seven Seas Grandeur, con una increíble experiencia de carrera VIP de Aston Martin», añadió.

Esta gran compañía también patrocinará y estará presente en alguna zona del AMR24. Como ya sucedió en 2023, Aston Martin presenta su nuevo coche el segundo lunes de febrero y esta vez se adelanta a los cuatro equipos con los que, a priori, competirá durante todo el campeonato: Ferrari (13 de febrero), Mercedes y McLaren (14 de febrero) y Red Bull (15 de febrero).

Para alegría de Alonso, el día fijado por Aston Martin se destapará la creación de Dan Fallows, el aerodinámico encargado de desarrollar el nuevo monoplaza. Después, pondrán rumbo a Sakhir, donde correrán tanto en los test oficiales de pretemporada como en el primer GP del Mundial, el de Baréin.