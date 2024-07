Vox solicita a la Fiscalía Europea personarse contra Begoña Gómez en la pieza separada de los fondos europeos

Vox ha anunciado este sábado su intención de participar en el procedimiento abierto por la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos relacionados con Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. La asociación Hazte Oír, que también participa en la causa, también ha solicitado su intención de personarse.

La Fiscalía Europea ha solicitado a la Justicia española la parte principal del caso en el que Gómez está siendo investigada por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

Hazte Oír, que presentó una querella en España que se conoció este mismo viernes, ha señalado que «el procedimiento de la Fiscalía Europea no admite acusaciones populares, pero hemos solicitado personarnos como acusación particular. No vamos a dejar pasar ninguna oportunidad».

Por su parte, el partido liderado por Santiago Abascal ha declarado que «Vox se persona ante la Fiscalía Europea en la pieza separada del juzgado 41 de instrucción sobre el caso de Begoña Gómez que implicaría a los fondos europeos».

Cesión de investigación

El pasado 10 de junio, la Fiscalía con sede en Luxemburgo solicitó al juez Juan Carlos Peinado del juzgado 41 de instrucción que cediera la investigación de la denuncia de Manos Limpias, basada en noticias de prensa, y que la Fiscalía española había pedido archivar.

A pesar de la solicitud, Peinado ha continuado investigando a Gómez por otras causas en su juzgado de Plaza de Castilla. Este viernes, Gómez fue notificada de la querella presentada por Hazte Oír.

Debido a esto, su abogado solicitó posponer la declaración, alegando que no había sido informado de todas las acusaciones. El juez ha reprogramado la cita para el viernes 19 de este mes a las 10 de la mañana.

Begoña Gómez deberá declarar como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue profesor de un máster que ella codirigía.

Begoña, cazada

OKDIARIO ha cazado este viernes a la imputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de los Juzgados de Plaza de Castilla pese al amplio despliegue policial para evitar unas imágenes -que ya son históricas- en contra de los intereses de Moncloa. La mujer del jefe del Ejecutivo aparece en la escena vestida con pantalones, chaqueta y zapatos negros y rodeada de varios escoltas. Precisamente, el departamento de Seguridad de Moncloa se desplazó el día anterior a los Juzgados para preparar un dispositivo que evitase cualquier instantánea de Begoña Gómez en los pasillos. La declaración de la imputada, investigada por la presunta comisión de delitos de tráficos de influencias y corrupción en los negocios, ha sido suspendida por el juez Juan Carlos Peinado después de que Gómez alegara al inicio que no conoce los extremos de la querella de la asociación Hazte Oír ni de qué se le acusa.

Pese al fuerte dispositivo policial trazado por el Ministerio del Interior y el departamento de Seguridad de Moncloa, con más de 200 agentes, OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a unas imágenes reveladoras de los privilegios de los que ha gozado este viernes la mujer de Pedro Sánchez en un hito sin precedentes: ha sido la primera vez en que la mujer de jefe del Gobierno se ha sentado como imputada delante de un juez. Begoña Gómez ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla en coche oficial con los cristales tintado, dentro de una comitiva, y ha entrado por el garaje, evitando así ser captada por las cámaras de la prensa, que han sido desplazadas por la Policía a la acera de enfrente.

Gómez, pese a estar citada a las 10:00 horas, ha entrado con retraso en el juzgado, en concreto, a las 10:18 horas. El instructor le ha preguntado si conocía la razón por la que estaba allí, y ella ha respondido que «no». Al escuchar las alegaciones de la mujer del presidente, el magistrado ha hecho un receso para que leyera los términos de la acusación y después ha suspendido la comparecencia para no generarle «indefensión». Esta comparecencia de la esposa de Sánchez, a la que el juez ha leído sus derechos y ha explicado los motivos de su imputación, se ha grabado en vídeo, pese a que su defensa pidió que sólo hubiera audio.