Así vivió Alcaraz la despedida de Federer: lágrimas, memes y el corazón roto

Carlos Alcaraz se mantuvo más que activo en las redes sociales durante el último partido de su ídolo. El murciano nunca ha ocultado su admiración por Roger Federer y, durante el encuentro de dobles en el que el suizo participó junto a Nadal, el actual número uno del mundo, que lo seguía desde casa, no paró de interactuar, ofreciendo un show a través de sus perfiles oficiales con el que demostró que es igual de crack fuera que dentro de la pista.

El español mandó primero un aviso de que estaría pendiente a todo lo que pasara sobre la pista del O2 Arena, con un «¿quién está viendo la Laver Cup?». Como no podía ser de otra forma, recibió múltiples respuestas y comenzó a responder y a reaccionar durante el transcurso del encuentro. Cuando hicieron su entrada a pista Nadal y Federer publicó otro mensaje hablando de la escena histórica que estaba teniendo lugar en ese momento.

Pero lo mejor fue cuando Federer se sacó de la manga una bola imposible que coló entre la red y el poste. La precisión del suizo fue, nunca mejor dicho, como la de un reloj. Y Alcaraz también se dio cuenta de que aquel golpe, aunque no sirvió, estaba a la altura de muy pocos: «Federer haciendo cosas de Federer».

Federer doing Federer things 🤯 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 23, 2022

Memes, emoticonos, mensajes… Alcaraz no dejaba escapar ni un detalle de lo que sucedía en pista y así lo compartía en redes. No es para menos, puesto que el mejor tenista del momento asistía a la despedida de su ídolo, al que le hubiera gustado enfrentarse antes de su retirada. Quién sabe si en un futuro, aunque no sea en partido oficial, podrá medirse a él y cumplir uno de sus sueños.

Para finalizar, el actual número uno del mundo no pudo ser más claro con su último mensaje. El emoticono de un corazón roto con un «gracias» era el reflejo del sentir de lo que vivía todo el mundo del tenis.