Aleix Espargaró se ha llevado la pole en el Gran Premio de Argentina de MotoGP. El mayor de los Espargaró ha logrado así la primera pole de la historia de Aprillia en la categoría reina, no sin sufrir. Jorge Martín hizo peligrar esa primera plaza al batir el tiempo del piloto catalán a pocos minutos para acabar la sesión, pero Aleix sacó todo el jugo a la Aprillia y recuperó la primera posición de la parrilla.

Fue un gran día para Aprillia puesto que Maverick hizo el quinto mejor tiempo y saldrá desde la segunda línea, junto a Pol Espargaró (cuarto) y Quartararo (sexto). Luca Marini completa la primera fila. Rins y Mir, séptimo y octavo, comenzarán desde la tercera fila de la parrilla.

Parrilla de salida del GP de Argentina

