Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 11 de hoy miércoles, 2 de septiembre
Enric Mas sigue líder de la Vuelta antes de la disputa de una de las etapas decisivas de la carrera: la que llegará a Calar Alto
Tras la llegada masiva al sprint en Lorca no hay diferencias nuevas entre los hombres de la general y el de Movistar tiene una renta importante con Roglic
Brennan suma su tercera etapa en la Vuelta ganando con facilidad en Lorca
Enric Mas sigue líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2026. El ciclista del Movistar mantiene su ventaja como líder de la carrera, aventajando en 1:18 al tetracampeón de la carrera, Primoz Roglic, que será su gran rival en las próximas etapas de montaña. Tercero es Felix Gall, a 1:39 minutos. La etapa, que se la agenció de nuevo Matthew Brennan, no dejó diferencias en la general, que se mantiene igual antes de que se suba a Calar Alto.
El británico ha vuelto a levantar los brazos. Por tercera vez en esta Vuelta a España 2026, el corredor del Visma se imponía al sprint, esta vez en Lorca. Meritorio el trabajo de Wout van Aert, que no le pudo preparar mejor la llegada a su compañero, dejándole sin rival. Coquard, Meeus y Cort Nielsen entraron tras él, pero realmente no llegaron a competirle. Con este triunfo iguala los tres que consiguió Tadej Pogacar antes de la aparatosa caída que le llevo a abandonar.
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