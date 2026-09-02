Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 11 de hoy miércoles, 2 de septiembre

Enric Mas sigue líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2026. El ciclista del Movistar mantiene su ventaja como líder de la carrera, aventajando en 1:18 al tetracampeón de la carrera, Primoz Roglic, que será su gran rival en las próximas etapas de montaña. Tercero es Felix Gall, a 1:39 minutos. La etapa, que se la agenció de nuevo Matthew Brennan, no dejó diferencias en la general, que se mantiene igual antes de que se suba a Calar Alto.

El británico ha vuelto a levantar los brazos. Por tercera vez en esta Vuelta a España 2026, el corredor del Visma se imponía al sprint, esta vez en Lorca. Meritorio el trabajo de Wout van Aert, que no le pudo preparar mejor la llegada a su compañero, dejándole sin rival. Coquard, Meeus y Cort Nielsen entraron tras él, pero realmente no llegaron a competirle. Con este triunfo iguala los tres que consiguió Tadej Pogacar antes de la aparatosa caída que le llevo a abandonar.