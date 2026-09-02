Brennan suma su tercera etapa en la Vuelta ganando con facilidad en Lorca

Matthew Brennan ha vuelto a levantar los brazos. Por tercera vez en esta Vuelta a España 2026, el corredor del Visma se imponía al sprint, esta vez en Lorca. Meritorio el trabajo de Wout van Aert, que no le pudo preparar mejor la llegada a su compañero, dejándole sin rival. Coquard, Meeus y Cort Nielsen entraron tras él, pero realmente no llegaron a competirle. Con este triunfo iguala los tres que consiguió Tadej Pogacar antes de la aparatosa caída que le llevo a abandonar.

Jornada tranquila justo antes de una de las grandes etapas de esta Vuelta a España. Este miércoles, la carrera llegaba a la Región de Murcia, antes de entrar en Andalucía, de donde ya no saldrá hasta el final. En una etapa de 154 kilómetros entre Cartagena y Lorca, en la que únicamente destacaba la presencia de un puerto de tercera categoría en el tramo final. Y lo aprovecharon en el pelotón para intentar agitar la carrera.

Visma controló la carrera en busca de acercar tanto a Van Aert como, sobre todo, a Brennan a un nuevo triunfo. El sprinter se había llevado dos de los triunfos de etapa de lo que llevamos de carrera, mientras que el polivalente corredor belga poseía el maillot verde de la regularidad y quería mantenerlo. Apretó él precisamente en el último tramo de la ascensión al Aledo, llevándose los tres puntos para la clasificación de la montaña, por delante del líder de la misma, Santiago Buitrago.

Y entonces comenzaron los ataques en el descenso. Tudor, Groupama, Pinarello, Uno-X… todos querían su protagonismo ante un Visma que controlaba bajo el mando de Van Aert. Pero esos constantes ataques generaron cortes en la parte delantera del pelotón, dejando a un grupo mayoritario rezagado. Entre ellos se encontraba Joao Almeida, que tras su segundo puesto el pasado año, esta edición no está compitiendo por la general, puesto que vino para trabajar para Pogacar.

El grupo se volvió a juntar a pocos kilómetros para el final de la etapa, aunque de nuevo volvió a aparecer el Uno-X para agitar el final e imponer un ritmo muy alto. Dejaban el triunfo de etapa en manos de una veintena de corredores que llevaba con ventaja al último kilómetro y, a falta de pocos metros, una horquilla redujo aún más la lista de candidatos. Unas posibilidades que fueron finalmente sólo para Brennan.

Van Aert le preparó para el sprint y no tuvo rival. Por detrás, ni Coquard, ni Meeus ni Cort Nielsen consiguieron poner en riesgo la victoria de etapa del ciclista del Visma. Tercer triunfo de etapa para los amarillos, que en esta Vuelta no parece que tengan capacidad para disputar la general, pero que han encontrado su punto fuerte en las etapas en llano.