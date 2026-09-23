En Ceuta hay más invasores ocultos que en las calles

El Gobierno sigue manipulando las cifras de la invasión, por mucho que se haya visto obligado a ir aumentándolas semana tras semana. Ahora dice que entre los centros de acogida y quienes campan a sus anchas por las calles y playas hay cerca de 10.000 invasores como máximo, pero, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales, hay más de 10.000 inmigrantes ilegales ocultos en «pisos patera», garajes, locales y casas abandonadas de Ceuta esperando el momento de poder viajar a la Península. Cuando el otro día se produjo el traslado de 1.700 ilegales a los campamentos instalados en el puerto de Ceuta, la sorpresa fue que los que fueron desalojados de las playas encontraron de inmediato relevo en los arenales de la ciudad autónoma.

Lo comido por lo servido: se fueron 1.700 y llegaron otros 1.700. Esos nuevos ocupantes de las playas salieron precisamente de los lugares donde una gran mayoría permanece oculta. La Policía lo tiene claro: «La ciudad está plagada de inmigrantes ilegales, ya sea ocultos por familiares o amigos, escondidos en «pisos patera», viviendas okupadas o en campamentos improvisados en los montes que rodean Ceuta. Y añade. «De ahí salieron los miles de inmigrantes que colapsaron el traslado de los acampados en la playa del Trampolín».

Las cifras que maneja la Policía nos sitúan en un escenario radicalmente distinto al que dibuja el Gobierno, porque significa que en Ceuta hay más invasores escondidos que los que deambulan por las calles. Y los que no se ven son los que más claro tienen que su objetivo no pasa por regresar a Marruecos, sino por reunir el dinero suficiente para pagar a las mafias su billete de traslado a la Península. Por el momento, aguantan escondidos en garajes o hacinados en «pisos patera», haciendo turnos de «camas calientes», compartiendo lecho por turnos. Están, pero no se les ve. Son invisibles y no aparecen en las ya de por sí estadísticas trucadas del Gobierno de Pedro Sánchez.