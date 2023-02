Así es Nadia, la hija influencer de Paco Jémez que explota contra Ibai Llanos

La Kings League sigue dando que hablar. Ahora, Ibai Llanos es el que está en el punto de mira tras las polémicas declaraciones de Nadia Jémez, hija del popular entrenador español Paco Jémez, ahora técnico del Tractor Sazi de la Iran Pro League. La joven influencer no ha dudado en dar su opinión sobre el streamer, asegurando que no le cae «muy bien» porque se mete mucho con su novio, XBuyer.

«Sinceramente el que menos me gusta es Ibai Llanos y personalmente tampoco me cae muy bien así que…», respondió en unas preguntas la joven ex concursante de Pesadilla en el Paraíso. «Se mete mucho con Javi [XBuyer]. Ha metido la pata en varias cosas que no lo he visto yo muy…», añadió la influencer.

Nadia Jémez también cuenta cómo conoció a su pareja: «Lo conocí en la discoteca, él ya me había enviado una foto. Yo no tenía ni idea de quien era él porque no me gusta el fútbol ni veo YouTube y, aunque no había hablado con él, cuando le vi dije que ese chico iba a ser mi novio, que íbamos a estar juntos”.

La joven influencer se estrenó hace meses el mundo de los realities y de la televisión participando en el citado reality, en el que coincidió con otros rostros populares como Pipi Estrada, Omar Sánchez, Alyson Eckmann, Dani García, Marina Ruiz o Israel Arroyo, entre otros. Una Nadia Jémez es muy conocida en las redes sociales, arrasando en Instagram con sus sugerentes y explosivos posados y en Tik Tok con sus vídeos. Casi 300.000 seguidores tiene la hija del técnico español, que desde hace más de un año mantiene una relación con el popular streamer Xbuyer.