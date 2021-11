Nuevo culebrón en el mundo del deporte en lo que se refiere a las infidelidades. En este caso ha sido el ciclista Egan Bernal, del equipo INEOS, el que ha sido cazado besando a otra chica y ha acabado pidiendo perdón públicamente a la que ya es su ex novia, una María Fernanda que no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

La filtración de unas imágenes del colombiano besando a otra mujer han sido el detonante para acabar con la relación, y la joven influencer ya ha borrado todo rastro de Egan Bernal de su perfil de Instagram, dejando muy claro que ya no están juntos debido a esa infidelidad del deportista durante el Criterium del Giro de Italia.

Consciente de que será casi imposible recuperar a su pareja, Egan Bernal se subió a un escenario del restaurante ‘Isla Morada’ en Bogotá y públicamente pidió perdón a su novia, imágenes que ha publicado el programa ‘Lo Sé Todo Colombia’.

«Qué pena interrumpir la cena, pero tenía que subir acá porque quiero pedir perdón públicamente, ya que la cagué públicamente con una mujer que amo muchísimo, mi exnovia Mafe… Sé que la cagué y quería pedirle perdón por todo lo que hice. Quiero decirle que la amo muchísimo y que estoy muy orgulloso de ella», dijo el ciclista dejando muy claro que se arrepiente de haberse besado con otra chica. Un perdón que por ahora parece no servir a María Francisca, veterinaria e influencer que por el momento no ha dado su brazo a torcer y no ha vuelto con el ciclista tras la traición.